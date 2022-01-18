Атака на ОАЭ: Почему нападение на Абу-Даби отрикошетит по всему Ближнему Востоку Востоковед Василий Останин-Головня — о циничном нападении на Сану и подрыве перспектив мирного урегулирования кризиса в Йемене на основе соответствующих резолюций СБ ООН. 18 января, 17:21 Фото © ТАСС / EPA / YAHYA ARHAB EPA-EFE / YAHYA ARHAB

Для многих сообщения о взрыве и пожарах в Абу-Даби стали шокирующей неожиданностью. Ответственность за атаку на столицу ОАЭ взяло на себя йеменское движение повстанцев-шиитов "Ансар Аллах", более известное как хуситы. Материальный ущерб, по ближневосточным меркам, оказался незначительным: строящийся терминал аэропорта пострадал от взрыва, а также сгорело три цистерны национальной нефтяной компании ADNOC. Среди жертв трое погибших и шестеро раненых. В принципе, от атаки хуситских дронов-камикадзе больше всего пострадал имидж ОАЭ как земного рая для богатых и успешных.

Тем не менее реакция Эмиратов не заставила себя ждать. Сегодня утром Саудовская Аравия и ОАЭ объявили о начале "круглосуточной операции" против хуситов, которая подразумевает бомбардировки столицы Йемена. Командование объединённой группы ВВС призвало гражданских держаться подальше от военных объектов, заверив международное сообщество, что целью являются только хуситские склады и лагеря. На данный момент поступили сообщения о 23 погибших и убийстве "генерала" хуситов, якобы ответственного за программу БПЛА[1].

Гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. Саудовская Аравия и ОАЭ участвуют в ней на стороне правительства под эгидой арабской коалиции. Им противостоит движение "Ансар Аллах", состоящее преимущественно из местных шиитов. Хуситы занимают явную проиранскую позицию, из-за чего Эр-Рияд и Абу-Даби называют их прокси-воинством Тегерана. Отношение мирового сообщества к ним не столь однозначное. В период президентства Дональда Трампа США признавали "Ансар Аллах" террористической организацией, но администрация Байдена отказалась от такого подхода в пику политическим оппонентам, сославшись на "продвижение" мирного процесса.

После атаки на свою столицу ОАЭ официально попросили Вашингтон восстановить статус хуситов как террористов[2]. Эмиратам поддержка со стороны американцев дала бы больше пространства для манёвра как в политическом, так и в военном плане. Однако Белый дом не торопится с решением. Пока США ведут переговоры с Ираном в Вене о восстановлении ядерной сделки, дальше заявлений Джейка Салливана о "непоколебимой приверженности безопасности эмиратских партнёров" дело не пойдёт.

Так или иначе, сложившаяся ситуация максимально загружает один из крупнейших проблемных узлов Ближнего Востока. Эскалация в Йемене скажется не только на катастрофической гуманитарной обстановке в стране, но и на положении всего региона. При желании хуситы могут если не парализовать, то ощутимо замедлить транзит нефти через Аденский залив и Красное море. К тому же абсолютно нерешённым остаётся вопрос "танкерных войн" в Персидском заливе.

При этом в свете последних событий вокруг Украины и переговоров Россия – НАТО в руках у коллективного Запада появляется очередной рычаг давления на Иран. "Ансар Аллах" много лет пользуется помощью со стороны ливанской "Хезболлах" и иранского Корпуса стражей исламской революции, но сейчас даже дипломатическая поддержка выйдет Тегерану боком.

Таким образом, пока США и Иран борются за хрупкий баланс на ядерных переговорах в Вене, Саудовская Аравия и ОАЭ получают полную свободу действий в Йемене. Это способно окончательно разрушить надежду на построение инклюзивной архитектуры безопасности на Ближнем Востоке, за которую, в частности, выступает Россия.

Особый интерес возникает в свете грядущего визита лидера Ирана Ибрахима Раиси в Москву. Возможно, совместное заявление двух президентов окажет отрезвляющий эффект и "Арабская коалиция" проявит большую сдержанность по отношению к Йемену.