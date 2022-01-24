Названный "пророссийским лидером" Мураев заявил, что ему и его семье угрожают в соцсетях

Экс-депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев сообщил, что столкнулся с сотнями угроз в соцсетях после того, как МИД Великобритании заявил, что Россия якобы хочет привести его к власти в Киеве.

"Разумеется, это всё сказки. Однако это опасная [ситуация], которая раскалывает [общество] в то время, когда предпринимаются усилия по предотвращению войны. Эти обвинения привели к сотням угроз в социальных сетях в отношении меня и моей семьи", — заявил Мураев в беседе с газетой The Independent.

Политик отметил, что в свете появившейся информации рассматривает возможность подачи в суд на Правительство Великобритании. Мураев подчеркнул, что ему неизвестно, почему глава МИД Соединённого Королевства Лиз Трасс выступила с подобными обвинениями. По словам экс-депутата, он и некоторые другие люди оказались вовлечены в геополитическую конфронтацию между США, Великобританией, НАТО и Россией.