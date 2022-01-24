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Названный "пророссийским лидером" Мураев заявил, что ему и его семье угрожают в соцсетях

Бывший депутат Рады не исключает, что подаст в суд на Правительство Великобритании после заявления МИД страны о том, что РФ якобы хочет привести его к власти в Киеве.

24 января, 04:50

Бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев. Фото © Facebook / Евгений Мураев

Экс-депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев сообщил, что столкнулся с сотнями угроз в соцсетях после того, как МИД Великобритании заявил, что Россия якобы хочет привести его к власти в Киеве.

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"Разумеется, это всё сказки. Однако это опасная [ситуация], которая раскалывает [общество] в то время, когда предпринимаются усилия по предотвращению войны. Эти обвинения привели к сотням угроз в социальных сетях в отношении меня и моей семьи", — заявил Мураев в беседе с газетой The Independent.

Политик отметил, что в свете появившейся информации рассматривает возможность подачи в суд на Правительство Великобритании. Мураев подчеркнул, что ему неизвестно, почему глава МИД Соединённого Королевства Лиз Трасс выступила с подобными обвинениями. По словам экс-депутата, он и некоторые другие люди оказались вовлечены в геополитическую конфронтацию между США, Великобританией, НАТО и Россией.

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Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уличила Британию в заранее подготовленном вбросе про "смену власти" на Украине. По её мнению, эти действия являются злонамеренной информационной агрессией Лондона против Москвы.

Напомним, ранее МИД Великобритании обвинил Россию в намерении привести к власти на Украине лояльное по отношению к Москве правительство. Одним из главных кандидатов на должность главы кабмина в Лондоне назвали бывшего депутата Рады и лидера партии "Наши" Евгения Мураева. При этом сам экс-депутат с 2018 года находится под российскими санкциями. В МИД России ответили на заявление британских коллег и потребовали прекратить провокационную деятельность, назвав распространяемые Лондоном данные дезинформацией.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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