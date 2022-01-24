Эксперт Михайлова предупредила россиян о слежке через мобильные приложения

Мобильные приложения и сервисы в некоторых случаях могут собрать достаточно подробную информацию о пользователях. Об этом предупредила менеджер по развитию бизнеса ГК Angara Анна Михайлова, передаёт агентство "Прайм".

Уточняется, что многие приложения встраивают рекламные трекеры как для собственных нужд, так и для продажи персональных сведений. В самих трекерах, как утверждает эксперт, нет большого риска, поскольку информация в них обезличена. Однако в комплексе с передачей GPS-данных и, например, MAC–адресом, а также метаданными устройства трекеры могут помочь отследить пользователя.

"Самый большой риск для пользователя представляет непосредственно сталкерское ПО — оно позволяет не только в реальном времени следить за перемещением мобильного устройства, но и снимать скриншоты, перехватывать сетевую активность и собирать другую пользовательскую информацию", — отметила Михайлова.

Среди известных экземпляров сталкерского ПО — Nidb, iSpyoo, Spyfone, TheTruthSpy, Copy9, KidsGuard, pcTattleTale. Причём, по мнению Михайловой, один из основных рисков таких приложений — их недостаточная продуманность в вопросах сохранности собираемых данных и возможных утечек.

При этом Россия, как утверждает эксперт, является одной из стран – лидеров по установкам шпионского ПО. Однако у такого программного обеспечения есть и позитивные варианты использования. Например, родительский контроль за детьми и их защита. Обнаружить подобное ПО на своих устройствах пользователи могут при помощи антивирусов, умеющих выявлять данную категорию.