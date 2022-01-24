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Британский профессор Спектор перечислил симптомы ковида при "омикроне" у привитых

По его словам, только половина инфицированных новым штаммом жаловалась на классические признаки.

24 января, 05:19

© Pixabay

У пациентов, привитых от коронавируса, при заражении "омикроном" обнаруживается пять симптомов. Об этом рассказал изданию The Conversation британский эпидемиолог, профессор Тим Спектор.

По его словам, речь идёт о насморке, чиханье, усталости, головной боли и боли в горле. Только половина инфицированных "омикроном" жаловалась на классические признаки, среди которых повышение температуры, кашель и потеря обоняния, утверждает профессор. Спектор добавил, что в целом "омикрон" вызывает симптомы, характерные для простуды, особенно у вакцинированных.

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Ранее профессор Назмул Ислам назвал симптом, встречающийся у 73% заразившихся "омикроном".

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Напомним, штамм "омикрон" обнаружили в ЮАР и Ботсване в ноябре минувшего года. Первые случаи заражения этой разновидностью коронавируса выявили в России 14 декабря. Впоследствии новый штамм был зафиксирован в большинстве регионов страны. 22 января Правительство РФ утвердило план по борьбе с "омикроном".

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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