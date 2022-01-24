Британский профессор Спектор перечислил симптомы ковида при "омикроне" у привитых

У пациентов, привитых от коронавируса, при заражении "омикроном" обнаруживается пять симптомов. Об этом рассказал изданию The Conversation британский эпидемиолог, профессор Тим Спектор.

По его словам, речь идёт о насморке, чиханье, усталости, головной боли и боли в горле. Только половина инфицированных "омикроном" жаловалась на классические признаки, среди которых повышение температуры, кашель и потеря обоняния, утверждает профессор. Спектор добавил, что в целом "омикрон" вызывает симптомы, характерные для простуды, особенно у вакцинированных.