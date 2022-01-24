Британский профессор Спектор перечислил симптомы ковида при "омикроне" у привитых
По его словам, только половина инфицированных новым штаммом жаловалась на классические признаки.
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У пациентов, привитых от коронавируса, при заражении "омикроном" обнаруживается пять симптомов. Об этом рассказал изданию The Conversation британский эпидемиолог, профессор Тим Спектор.
По его словам, речь идёт о насморке, чиханье, усталости, головной боли и боли в горле. Только половина инфицированных "омикроном" жаловалась на классические признаки, среди которых повышение температуры, кашель и потеря обоняния, утверждает профессор. Спектор добавил, что в целом "омикрон" вызывает симптомы, характерные для простуды, особенно у вакцинированных.
Ранее профессор Назмул Ислам назвал симптом, встречающийся у 73% заразившихся "омикроном".
Напомним, штамм "омикрон" обнаружили в ЮАР и Ботсване в ноябре минувшего года. Первые случаи заражения этой разновидностью коронавируса выявили в России 14 декабря. Впоследствии новый штамм был зафиксирован в большинстве регионов страны. 22 января Правительство РФ утвердило план по борьбе с "омикроном".
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