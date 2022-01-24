Испытания ударного беспилотника "Охотник" с плоским соплом начнутся в июле

Летом текущего года начнутся лётные испытания второго образца российского ударного беспилотного бомбардировщика С-70 "Охотник", который отличается наличием плоского реактивного сопла.

"Лётные испытания второго образца "Охотника", предварительно, планируется начать с июля этого года", — сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в авиастроительной отрасли.

Этот образец прошёл выкатку в декабре прошлого года. Он отличается от первой модели тем, что в его двигателе нет форсажной камеры. Такое решение позволило оснастить новый БПЛА плоским соплом.