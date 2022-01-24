Испытания ударного беспилотника "Охотник" с плоским соплом начнутся в июле
В отличие от первого образца, у этой модели в двигателе нет форсажной камеры.
С-70 "Охотник" © Wikipedia
Летом текущего года начнутся лётные испытания второго образца российского ударного беспилотного бомбардировщика С-70 "Охотник", который отличается наличием плоского реактивного сопла.
"Лётные испытания второго образца "Охотника", предварительно, планируется начать с июля этого года", — сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в авиастроительной отрасли.
Этот образец прошёл выкатку в декабре прошлого года. Он отличается от первой модели тем, что в его двигателе нет форсажной камеры. Такое решение позволило оснастить новый БПЛА плоским соплом.
Ранее Лайф писал о том, что в России построили первый завод по производству крупноразмерных беспилотников. Центр возвели в зоне общей площадью свыше 50 гектаров, в нём будут выпускать модели "Сириус" и "Орион", а также БПЛА вертолётного типа.
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