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Испытания ударного беспилотника "Охотник" с плоским соплом начнутся в июле

В отличие от первого образца, у этой модели в двигателе нет форсажной камеры.

24 января, 05:31
<p>С-70 "Охотник" © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1-70_%C2%AB%D0%9E%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%C2%BB#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Sukhoi_Okhotnik-B.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

С-70 "Охотник" © Wikipedia

Летом текущего года начнутся лётные испытания второго образца российского ударного беспилотного бомбардировщика С-70 "Охотник", который отличается наличием плоского реактивного сопла.

"Лётные испытания второго образца "Охотника", предварительно, планируется начать с июля этого года", — сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в авиастроительной отрасли.

Этот образец прошёл выкатку в декабре прошлого года. Он отличается от первой модели тем, что в его двигателе нет форсажной камеры. Такое решение позволило оснастить новый БПЛА плоским соплом.

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Ранее Лайф писал о том, что в России построили первый завод по производству крупноразмерных беспилотников. Центр возвели в зоне общей площадью свыше 50 гектаров, в нём будут выпускать модели "Сириус" и "Орион", а также БПЛА вертолётного типа.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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