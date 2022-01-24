Главclub в Москве могут закрыть на три месяца за нарушение антиковидных мер

"Инспекторским составом ОАТИ совместно с сотрудниками Роспотребнадзора и полиции в ходе мониторинга соблюдения концертными площадками режима повышенной готовности были выявлены нарушения во время концерта "Ssshhhiiittt!" в клубе Главclub, который расположен по адресу ул. Орджоникидзе, 11. Посетителями массово не соблюдались требования по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), грубо нарушались требования по соблюдению социального дистанцирования", — рассказал журналистам Романов.

По его словам, в клубе находилось более двух тысяч человек. Количество гостей физически не позволяло организаторам массового мероприятия обеспечить соблюдение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мер. Инспектор пояснил, что за подобные нарушения клубу грозит штраф в размере 300 тысяч рублей, однако он может увеличиться до миллиона, если выяснится, что в ходе концерта один из гостей заразился коронавирусом и его здоровью был причинён вред. Если клуб не захочет выплатить штраф, он должен будет приостановить свою деятельность на срок до 90 суток.