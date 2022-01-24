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Главclub в Москве могут закрыть на три месяца за нарушение антиковидных мер

Во время одного из концертов там находилось более двух тысяч человек, что физически не позволяло организаторам обеспечить соблюдение санитарных и противоэпидемических ограничений.

24 января, 08:04

Концерт в Главclub. Фото © LIFE

Главclub в Москве могут закрыть на три месяца за нарушение антиковидных мер. Видео © LIFE

Московский Главclub могут закрыть на 90 суток за нарушение антиковидных ограничений во время концерта российской рок-группы "Ssshhhiiittt!". Об этом сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Антон Романов.

"Инспекторским составом ОАТИ совместно с сотрудниками Роспотребнадзора и полиции в ходе мониторинга соблюдения концертными площадками режима повышенной готовности были выявлены нарушения во время концерта "Ssshhhiiittt!" в клубе Главclub, который расположен по адресу ул. Орджоникидзе, 11. Посетителями массово не соблюдались требования по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), грубо нарушались требования по соблюдению социального дистанцирования", — рассказал журналистам Романов.

По его словам, в клубе находилось более двух тысяч человек. Количество гостей физически не позволяло организаторам массового мероприятия обеспечить соблюдение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мер. Инспектор пояснил, что за подобные нарушения клубу грозит штраф в размере 300 тысяч рублей, однако он может увеличиться до миллиона, если выяснится, что в ходе концерта один из гостей заразился коронавирусом и его здоровью был причинён вред. Если клуб не захочет выплатить штраф, он должен будет приостановить свою деятельность на срок до 90 суток.

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Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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