Иммунолог Болибок объяснил связь роста человека с риском заразиться "омикроном"
Предыдущие исследования указывали на то, что высокие люди менее рискуют подхватить вирус.
Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов
Врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что аэрозоль, который выделяет инфицированный "омикроном" при дыхании, распространяется по всему помещению от пола до потолка. Таким образом, высокий рост не сможет защитить от заражения, но он может влиять на распространение коронавируса.
"Рост влияет в том плане, что, если заражённый человек взрослый, он распространяет инфекцию с определённого уровня. То есть его нос и рот находятся на определённой высоте. И сначала будет как бы вот этот эшелон "загрязняться", где голова человека находится, а потом этот аэрозоль будет распределяться вверх и вниз", — объяснил врач в беседе с "Москвой 24".
Ранее учёные Стэнфордского университета сообщили, что боль в ушах является признаком заражения "омикроном". А специалист по инфекционным заболеваниям Кэтрин Полинг назвала способ определить омикрон-штамм коронавируса без теста.
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