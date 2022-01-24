Минздрав Израиля оценил эффективность четырёхкратной прививки от ковида

Четвёртая прививка от коронавируса способна в два раза сильнее защитить организм от заражения и втрое сокращает вероятность тяжёлого течения заболевания у пожилых людей. Такой вывод сделали в израильском Минздраве.

Как пишет Times of Israel, специалисты ведомства изучили данные 400 тысяч израильтян, которые получили четвёртую инъекцию, и ещё 600 тысяч человек, которые сделали три прививки. Отмечается, что в случае с "омикроном" не помогали даже две последующие бустерные дозы вакцины.

"Вакцина, которая была очень эффективна против предыдущих штаммов, менее эффективна против штамма "омикрон". Мы видим увеличение количества антител — выше, чем после третьей дозы, однако есть и много инфицированных "омикроном", получивших четвёртую дозу", — сообщил руководитель исследования, профессор Гили Регев-Йочай, не уточняя, о прививках каких производителей идёт речь.