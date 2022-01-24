Минздрав Израиля оценил эффективность четырёхкратной прививки от ковида
При этом в ведомстве отметили, что от заражения новым штаммом "омикрон" вакцинация защищает слабее.
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Четвёртая прививка от коронавируса способна в два раза сильнее защитить организм от заражения и втрое сокращает вероятность тяжёлого течения заболевания у пожилых людей. Такой вывод сделали в израильском Минздраве.
Как пишет Times of Israel, специалисты ведомства изучили данные 400 тысяч израильтян, которые получили четвёртую инъекцию, и ещё 600 тысяч человек, которые сделали три прививки. Отмечается, что в случае с "омикроном" не помогали даже две последующие бустерные дозы вакцины.
"Вакцина, которая была очень эффективна против предыдущих штаммов, менее эффективна против штамма "омикрон". Мы видим увеличение количества антител — выше, чем после третьей дозы, однако есть и много инфицированных "омикроном", получивших четвёртую дозу", — сообщил руководитель исследования, профессор Гили Регев-Йочай, не уточняя, о прививках каких производителей идёт речь.
Сообщается, что на фоне стремительного распространения омикрон-штамма власти Израиля не исключают отмены системы "зелёного пропуска", обладатели которого могли беспрепятственно посещать общественные места, поскольку были привиты или имели свежий отрицательный ПЦР-тест.
Напомним, штамм "омикрон" обнаружили в ЮАР и Ботсване в ноябре минувшего года. Первые случаи заражения этой разновидностью коронавируса выявили в России 14 декабря. Впоследствии новый штамм был зафиксирован в большинстве регионов страны. 22 января Правительство РФ утвердило план по борьбе с "омикроном".
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