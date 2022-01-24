В Якутии из-за ковида объявлена добровольная мобилизация неработающих медиков

В Якутии в связи с ростом числа заболевших коронавирусом объявлена добровольная мобилизация медиков, которые в настоящее время не работают по специальности. Больницам нужна помощь, прежде всего персонала с высшим и средним медицинским образованием, сообщила зампредседателя правительства региона Ольга Балабкина.

"На медицинскую сеть, на первичное медицинское звено, особенно города Якутска, сегодня легла колоссальная нагрузка. С завтрашнего дня в кол-центре помимо вызова врача начинают работать наши доктора медицинских наук, профессоры Северо-Восточного федерального университета, наши титулованные медицинские работники, которые будут, соответственно, при необходимости оказывать в том числе и медицинское консультирование тех, кто будет обращаться", — сказала Балабкина.

Она отметила, что сейчас Управление Роспотребнадзора и учреждения здравоохранения работают круглосуточно в режиме повышенной готовности. В больницах Якутии находится 69 человек в тяжёлом состоянии и 10 — в крайне тяжёлом. Однако, добавила Балабкина, несмотря на увеличение числа вновь заболевших и скорость распространения инфекции, большая часть пациентов переносит ковид в лёгкой форме.