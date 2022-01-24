Боррель: Решения по возможным санкциям против России сегодня приняты не будут

Главы внешнеполитических министерств стран Евросоюза на сегодняшнем заседании в Брюсселе не примут конкретных решений по возможным антироссийским санкциям. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Ничего конкретного сегодня принято не будет, принятие санкций — это сложный процесс", — сказал глава европейской дипломатии перед заседанием.

Он также отметил, что Евросоюз не планирует эвакуировать семьи дипломатических работников из посольств Украины. По мнению Борреля, в этом нет никакой необходимости.