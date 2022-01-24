Боррель: Решения по возможным санкциям против России сегодня приняты не будут
Политик также заявил, что не видит необходимости в эвакуации европейских дипломатов с Украины.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель © ТАСС / EPA / Jean-Francois Badias / POOL
Главы внешнеполитических министерств стран Евросоюза на сегодняшнем заседании в Брюсселе не примут конкретных решений по возможным антироссийским санкциям. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
"Ничего конкретного сегодня принято не будет, принятие санкций — это сложный процесс", — сказал глава европейской дипломатии перед заседанием.
Он также отметил, что Евросоюз не планирует эвакуировать семьи дипломатических работников из посольств Украины. По мнению Борреля, в этом нет никакой необходимости.
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Тема очередных антироссийских санкций давно находится на повестке дня западных высокопоставленных политиков. Серьёзными рестрикциями Москве пригрозили в случае "вторжения" России на Украину. Однако и российский МИД, и сам президент Владимир Путин не раз заявляли, что РФ не собирается ни на кого нападать.
Тем временем некоторые европейские политики усомнились в целесообразности новых санкций, испугавшись их обратного эффекта. Так, например, премьер Баварии считает, что ограничения могут в значительной мере коснуться Германии, а глава МИД Австрии заявил, что если санкции и будут введены, то они не заденут "Северный поток – 2" и газовую сферу в целом, поскольку от российских энергоносителей зависит вся Европа.
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