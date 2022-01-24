МИД Китая назвал клеветой сообщения Bloomberg о "просьбе" Си Цзиньпина к Путину
Ранее эту публикацию уже назвала фейком официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин. Фото © ТАСС / Никольский Алексей
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь назвал клеветой публикации о "просьбе" лидера Китая Си Цзиньпина к президенту России Владимиру Путину "не нападать на Украину во время Олимпиады".
"Это не только клевета на отношения, поддерживаемые между нашими странами, вызов в наш адрес, но и попытки очернить зимнюю Олимпиаду в Пекине. Я хочу подчеркнуть, что китайско-российские отношения зрелые и стабильные и любые попытки бросить им вызов обречены на провал", — цитирует ТАСС ответ Лицзяня на брифинге.
Дипломат добавил, что в Пекине твёрдо уверены в блестящем проведении Олимпиады в присутствии лидеров других стран, среди которых будет и президент России Владимир Путин.
Напомним, ранее агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники распространило информацию о том, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы предложил президенту России Владимиру Путину отсрочить "нападение" на Украину до конца зимней Олимпиады – 2022 в Пекине.
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