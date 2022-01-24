МИД Китая назвал клеветой сообщения Bloomberg о "просьбе" Си Цзиньпина к Путину

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь назвал клеветой публикации о "просьбе" лидера Китая Си Цзиньпина к президенту России Владимиру Путину "не нападать на Украину во время Олимпиады".

"Это не только клевета на отношения, поддерживаемые между нашими странами, вызов в наш адрес, но и попытки очернить зимнюю Олимпиаду в Пекине. Я хочу подчеркнуть, что китайско-российские отношения зрелые и стабильные и любые попытки бросить им вызов обречены на провал", — цитирует ТАСС ответ Лицзяня на брифинге.

Дипломат добавил, что в Пекине твёрдо уверены в блестящем проведении Олимпиады в присутствии лидеров других стран, среди которых будет и президент России Владимир Путин.