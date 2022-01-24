Прокуратура потребовала признать преступления фашистов в Ростовской области геноцидом
В период с 1941 по 1943 год нацистскими карателями было убито по меньшей мере 126 тысяч человек.
Фото © ТАСС / Михаил Почуев
Прокуратура обратилась в суд с просьбой признать геноцидом преступления фашистских оккупантов в Ростовской области в период Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"Прокурор Ростовской области подготовил и подписал заявление в Ростовский областной суд о признании военными преступлениями, преступлениями против человечества и геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершённых немецко-фашистскими захватчиками в годы ВОВ на территории Ростовской области", — говорится в сообщении ведомства.
Основанием для просьбы прокуратуры стали архивные документы и материалы, согласно которым на территории региона время от времени находили массовые захоронения мирных жителей, которые в лучшем случае были просто убиты, а в худшем — замучены до смерти карательными подразделениями нацистских войск, действовавших на оккупированных территориях с 1941 по 1943 год. Сообщается, что за это время было убито по меньшей мере 126 тысяч человек.
В августе прошлого года областной суд Пскова признал зверства нацистов, которые происходили на территории региона во время Великой Отечественной войны, военными преступлениями и геноцидом национальных и этнических групп.
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