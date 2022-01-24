Прокуратура потребовала признать преступления фашистов в Ростовской области геноцидом

"Прокурор Ростовской области подготовил и подписал заявление в Ростовский областной суд о признании военными преступлениями, преступлениями против человечества и геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершённых немецко-фашистскими захватчиками в годы ВОВ на территории Ростовской области" , — говорится в сообщении ведомства.

Основанием для просьбы прокуратуры стали архивные документы и материалы, согласно которым на территории региона время от времени находили массовые захоронения мирных жителей, которые в лучшем случае были просто убиты, а в худшем — замучены до смерти карательными подразделениями нацистских войск, действовавших на оккупированных территориях с 1941 по 1943 год. Сообщается, что за это время было убито по меньшей мере 126 тысяч человек.