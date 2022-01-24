Эксперт Дворецкая оценила, сколько россиян будут платить налог со вкладов от 700 тысяч

Член экспертной группы Счётной палаты при Президенте РФ Алла Дворецкая прокомментировала Лайфу сообщения СМИ о том, что налог на вклады свыше одного миллиона затронет россиян и с меньшими сбережениями. По её словам, это действительно так, однако таких вкладов в стране не так много.

"Налог действительно коснётся. Не самих вкладов, а лишь дохода, который касается вкладов суммой свыше миллиона рублей. Существует необлагаемый минимум вкладов, это будет касаться всех вкладов во всех банках — у кого такие вклады есть. Но поскольку доля таких граждан невысока, то сказать, что это будет серьёзным событием, массовым, нельзя. У 40% населения вообще вкладов нет, а если и есть, то небольшие. Это будет касаться только небольшой части людей", — считает эксперт.