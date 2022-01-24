На Алтае родители "ради воспитания" выставили шестилетнего сына на мороз голым

На Алтае родители "в воспитательных целях" выгнали на 20-градусный мороз голого шестилетнего мальчика. Об этом сообщает паблик Barnaul 22.

Инцидент произошёл в селе Селезнёво Шелаболихинского района. Местная жительница услышала детский плач и, зайдя за ограду дома, обнаружила ребёнка, на котором не было абсолютно никакой одежды, в том числе и обуви с носками. Как рассказали сельчане, в семье мальчика всего трое детей, и на улице оказался самый старший из них.

"Это методы воспитания у них такие, сто раз опеку вызывали на них, и всё без толку. У нормальных родителей, не дай бог что, сразу заберут, а тут как-будто дела нет. Столько на них (семью. — Прим. Лайфа) жалоб, ждут беды что ли, эта опека?" — негодуют местные жители.

В районной администрации сообщили, что детей у горе-родителей уже забрали, а вопрос о лишении их родительских прав сейчас рассматривает местный суд. Тем временем проверку появившейся в Сети информации начала прокуратура и Следственный комитет.