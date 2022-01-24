По факту смерти заключённого в калужской колонии возбуждено дело
Для установления причины случившегося проводится судебно-медицинская экспертиза.
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Уголовное дело возбуждено по факту смерти заключённого в медицинской части ИК-3 в посёлке Товарково Калужской области.
"Для установления причины смерти осуждённого проводится судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего", — сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
Как уточнило Управление ФСИН России по Калужской области, инцидент произошёл 22 января. Двое заключённых устроили драку в результате которой один из них погиб. Причиной конфликта стала личная неприязнь осуждённых. Свою проверку по факту случившегося начала прокуратура региона.
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