По факту смерти заключённого в калужской колонии возбуждено дело

Бастрыкин: 13 человек признаны потерпевшими по делу о пытках в тюремной больнице Саратова

Как уточнило Управление ФСИН России по Калужской области, инцидент произошёл 22 января. Двое заключённых устроили драку в результате которой один из них погиб. Причиной конфликта стала личная неприязнь осуждённых. Свою проверку по факту случившегося начала прокуратура региона.