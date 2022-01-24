Бастрыкин поручил разобраться в случаях нападения бродячих собак на детей

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил детально разобраться в случаях нападения бродячих собак на детей в ряде регионов России и представить доклад о следственных действиях. Соответствующие поручения даны главам следственных управлений Следкома по Сахалинской и Кемеровской областям. Также следователи проводят проверки по информации СМИ о нападениях животных в ЕАО и на Камчатке.

По фактам нападения собак в Шахтёрске и Ногликах (Сахалин) уже возбуждены уголовные дела.