Бастрыкин поручил разобраться в случаях нападения бродячих собак на детей
Ход исполнения поручений поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.
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Председатель СК Александр Бастрыкин поручил детально разобраться в случаях нападения бродячих собак на детей в ряде регионов России и представить доклад о следственных действиях. Соответствующие поручения даны главам следственных управлений Следкома по Сахалинской и Кемеровской областям. Также следователи проводят проверки по информации СМИ о нападениях животных в ЕАО и на Камчатке.
По фактам нападения собак в Шахтёрске и Ногликах (Сахалин) уже возбуждены уголовные дела.
"В ходе расследования уголовного дела будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за надлежащее исполнение полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, а также приняты меры профилактического характера", — добавили в СК.
В последнее время в регионах России участились случаи нападения собак на местных жителей, в том числе на детей. Например, на Сахалине бездомные собаки напали на двух маленьких детей. Если шестилетнего мальчика от укусов спас толстый комбинезон, то четырёхлетней девочке досталось серьёзнее — дворняга несколько раз укусила её за лицо. А в Якутске мужчина отбился от стаи собак, задушив одну из них голыми руками. Но самая громкая трагедия последних дней произошла в Забайкалье — 22 января в селе Домна семилетнюю девочку насмерть загрызла стая собак, когда она возвращалась из музыкальной школы. Разъярённые жители сами стали ликвидировать бродячих собак. На место трагедии приехал губернатор Забайкальского края Александр Осипов.
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