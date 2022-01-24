Кличко назвал предательством отказ Германии в поставке оружия на Украину

Украина разочарована тем, что Германия отказалась поставлять оружие в страну. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в статье для немецкой газеты Bild. По его мнению, нежелание помогать Украине со стороны ФРГ является настоящим предательством.

По словам градоначальника, Федеральное правительство Германии продолжает придерживаться "Северного потока ‒ 2", что разочаровывает Киев. Там также опечалены и тем, что ФРГ не только сама отказывается поставлять оружие на Украину, но и запрещает делать это другим странам, как, например, Эстонии, добавил Кличко.

"Это отказ от оказания помощи и предательство друзей в драматической ситуации, когда нашей стране угрожают российские войска с нескольких границ!" — считает мэр Киева.