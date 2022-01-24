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Кличко назвал предательством отказ Германии в поставке оружия на Украину

Он также разочарован тем, что ФРГ не позволяет и другим государствам помогать Киеву в вопросе вооружения.

24 января, 06:25
<p>Мэр Киева Виталий Кличко © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CF1hlEknJ6Q/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">vitaliyklitschko</a></p>

Мэр Киева Виталий Кличко © Instagram / vitaliyklitschko

Украина разочарована тем, что Германия отказалась поставлять оружие в страну. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в статье для немецкой газеты Bild. По его мнению, нежелание помогать Украине со стороны ФРГ является настоящим предательством.

По словам градоначальника, Федеральное правительство Германии продолжает придерживаться "Северного потока ‒ 2", что разочаровывает Киев. Там также опечалены и тем, что ФРГ не только сама отказывается поставлять оружие на Украину, но и запрещает делать это другим странам, как, например, Эстонии, добавил Кличко.

"Это отказ от оказания помощи и предательство друзей в драматической ситуации, когда нашей стране угрожают российские войска с нескольких границ!" считает мэр Киева.

Глава Минобороны Германии нашла альтернативу поставкам оружия на Украину

Глава Минобороны Германии нашла альтернативу поставкам оружия на Украину

Ранее аналитик Фёдор Лукьянов рассказал, как США могут вынудить Германию поставлять Киеву оружие. По его оценке, Федеральное правительство ФРГ сейчас занимает позицию уклониста по данному вопросу.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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