Российские и сирийские лётчики провели первое совместное патрулирование

Силы ВКС России были представлены истребителями Су-35 и фронтовыми истребителями-бомбардировщиками Су-34. Радиолокационный мониторинг вёл самолёт А-50. Сирийцы в свою очередь вылетали на истребителях МиГ-23 и МиГ-29.

Российские военные вылетали с авиабазы Хмеймим, тогда как сирийские лётчики — с аэродромов Сейкаль и Думэйр, что расположены близ Дамаска. Маршрут пролегал вдоль Голанских высот, затем — по южной границе, вверх вдоль Евфрата и над северными районами страны. Сообщается также, что в ходе выполнения поставленных задач лётчики отработали пуски ракет по воздушным целям и наземным мишеням. Ожидается, что подобного рода полёты станут регулярными.