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Российские и сирийские лётчики провели первое совместное патрулирование

Ожидается, что в дальнейшем такие полёты будут проходить на регулярной основе.

24 января, 05:56

© Министерство обороны РФ / ТАСС

Российские военные лётчики провели первое патрулирование территорий Сирии совместно с сирийскими коллегами. Об этом пишет РИА "Новости".

Силы ВКС России были представлены истребителями Су-35 и фронтовыми истребителями-бомбардировщиками Су-34. Радиолокационный мониторинг вёл самолёт А-50. Сирийцы в свою очередь вылетали на истребителях МиГ-23 и МиГ-29.

Российские военные вылетали с авиабазы Хмеймим, тогда как сирийские лётчики — с аэродромов Сейкаль и Думэйр, что расположены близ Дамаска. Маршрут пролегал вдоль Голанских высот, затем — по южной границе, вверх вдоль Евфрата и над северными районами страны. Сообщается также, что в ходе выполнения поставленных задач лётчики отработали пуски ракет по воздушным целям и наземным мишеням. Ожидается, что подобного рода полёты станут регулярными.

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Ранее Лайф сообщал, что на юге России, в Краснодарском крае и Ростовской области, прошли учения с привлечением истребителей Су-30СМ, Су-27 и бомбардировщиков Су-34.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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