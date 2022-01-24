Украинских резервистов вооружили пулемётами Дегтярёва образца 1927 года

На Украине солдат, обеспечивающих территориальную оборону страны, обучили использованию пулемётов Дегтярёва образца 1927 года, которые были одними из первых видов стрелкового оружия в Советском союзе. Об этом в своём телеграм-канале сообщил депутат Верховной рады от правящей партии "Слуга народа" Максим Бужанский.

Ранее Лайф писал о том, что в субботу на Украину прибыла первая партия груза военного назначения из США. В частности, в Незалежную доставили летальное оружие и боеприпасы. Общий вес груза составил более 90 тонн. В американском посольстве отметили, что в прошлом году Украина получила военную помощь на сумму свыше 650 миллионов долларов. По словам госсекретаря Энтони Блинкена, это рекорд. Всего же с 2014 года Киев получил помощь на $2,7 млрд.