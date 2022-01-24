На Камчатке бездомные собаки напали на восьмилетнего ребёнка
По словам отца школьника, у одного животного на ухе имелся чип. В данный момент следователи и прокуратура проводят проверку.
Фото © СУ СК РФ по Камчатскому краю
На Камчатке бездомные собаки напали на восьмилетнего ребёнка © t.me / Камчатка №1
На Камчатке стая бродячих собак напала на восьмилетнего мальчика. К счастью, в это время к нему на помощь подоспел прохожий и отогнал животных. Ребёнок сильно испугался, но отделался лишь синяком на ноге. Медицинская помощь ему не потребовалась.
"По предварительным данным, в дневное время 23 января в районе улицы Крашенинникова микрорайона Рыбачий Вилючинского городского округа на восьмилетнего мальчика напала стая бесхозных собак, которую оперативно смог отогнать подоспевший очевидец. По словам отца ребёнка, у одного животного на ухе имелся чип", — говорится в сообщении Следственного управления СК РФ по Камчатскому краю.
Сейчас следователи и прокуратура проводят проверку.
В последнее время в регионах России участились случаи нападения собак на местных жителей, в том числе на детей. Например, на Сахалине бездомные собаки напали на двух маленьких детей. Если шестилетнего мальчика от укусов спас толстый комбинезон, то четырёхлетней девочке досталось серьёзнее — дворняга несколько раз укусила её за лицо. А в Якутске мужчина отбился от стаи собак, задушив одну из них голыми руками. Но самая громкая трагедия последних дней произошла в Забайкалье — 22 января в селе Домна семилетнюю девочку насмерть загрызла стая собак, когда она возвращалась из музыкальной школы. Разъярённые жители сами стали ликвидировать бродячих собак. На место трагедии приехал губернатор Забайкальского края Александр Осипов.
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