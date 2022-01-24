На Камчатке бездомные собаки напали на восьмилетнего ребёнка

На Камчатке стая бродячих собак напала на восьмилетнего мальчика. К счастью, в это время к нему на помощь подоспел прохожий и отогнал животных. Ребёнок сильно испугался, но отделался лишь синяком на ноге. Медицинская помощь ему не потребовалась.