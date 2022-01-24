"Был весь в слезах": Муж женщины, утонувшей на Крещение в проруби в Ленобласти, разбит горем
Поиски тела погибшей сегодня панирует продолжить московская группа добровольцев-водолазов.
Кадр из видео © LIFE
Муж Дмитрий и 10-летний сын тяжело переживают потерю любимой жены и матери Марии, которая на их глазах во время крещенских купаний нырнула в купель в реке Оредеже в Ленинградской области и больше не выплыла. Об этом рассказала тренер мальчика по плаванию.
"В тот день Дмитрий позвонил мне и сказал, что Егор не придёт на занятие по плаванию. Он уже давно занимается в моей группе. Дмитрий мне коротко рассказал, что случилось. Ему сейчас очень тяжело, он был весь в слезах, когда мне звонил. Я сразу спросила у Дмитрия, нужна ли какая-то помощь, он сказал, что нет. Но состояние у него, конечно, тяжёлое. Он очень сильно плакал", — рассказала kp.ru тренер Евгения.
Марию так и не нашли. По данным издания, ради помощи в поисках тела из Москвы едут водолазы из группы "ДобротворецЪ". Сегодня, 24 января, они должны приступить к поискам.
Готовят водолаза: Появилось видео с поисков тела женщины, утонувшей на Крещение в проруби в Ленобласти
Напомним, ранее Лайф публиковал видео трагического инцидента, которое не рекомендуется к просмотру лицам со слабой психикой. 40-летняя женщина с головой нырнула в необорудованную купель и на поверхности больше не появилась. Это произошло на глазах у её семьи, в том числе детей. Погибшая проживала в Санкт-Петербурге и работала юристом в строительной компании. В поисках её тела ранее задействовали подводный аппарат.
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