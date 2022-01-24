Муж Дмитрий и 10-летний сын тяжело переживают потерю любимой жены и матери Марии, которая на их глазах во время крещенских купаний нырнула в купель в реке Оредеже в Ленинградской области и больше не выплыла. Об этом рассказала тренер мальчика по плаванию.

"В тот день Дмитрий позвонил мне и сказал, что Егор не придёт на занятие по плаванию. Он уже давно занимается в моей группе. Дмитрий мне коротко рассказал, что случилось. Ему сейчас очень тяжело, он был весь в слезах, когда мне звонил. Я сразу спросила у Дмитрия, нужна ли какая-то помощь, он сказал, что нет. Но состояние у него, конечно, тяжёлое. Он очень сильно плакал", — рассказала kp.ru тренер Евгения.

Марию так и не нашли. По данным издания, ради помощи в поисках тела из Москвы едут водолазы из группы "ДобротворецЪ". Сегодня, 24 января, они должны приступить к поискам.