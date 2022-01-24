Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Australian Open

Встреча продолжалась три с половиной часа и завершилась со счётом 6:2, 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 7:5 в пользу второй ракетки мира. Отметим, что в третьем сете Медведев взял медицинский тайм-аут из-за проблем со спиной.