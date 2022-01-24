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Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Australian Open

В следующем раунде россиянин сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

24 января, 07:45

Теннисист Даниил Медведев. Фото © ТАСС / Panoramic via ZUMA Press

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Australian Open, обыграв в матче четвёртого круга американца Максима Кресси.

Встреча продолжалась три с половиной часа и завершилась со счётом 6:2, 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 7:5 в пользу второй ракетки мира. Отметим, что в третьем сете Медведев взял медицинский тайм-аут из-за проблем со спиной.

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В четвертьфинале Даниил Медведев сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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