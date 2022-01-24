Великобритания вслед за США начала эвакуацию части своих дипломатов с Украины
Незалежную покинет около половины сотрудников посольства в Киеве, при этом диппредставительство продолжит работу.
Здание Министерства иностранных дел Украины. Фото © ТАСС / Геодакян Артём
Часть сотрудников Посольства Великобритании покидает Украину якобы из-за "угрозы" со стороны России. Об этом сообщает британский МИД.
"Некоторые сотрудники посольства и члены их семей отзываются из Киева в ответ на растущую угрозу со стороны России. Британское посольство остаётся открытым и продолжит выполнять важную работу", — говорится в сообщении.
Как уточняет Би-би-си, на родину вернётся около половины сотрудников, хотя никаких угроз британским дипломатам не поступало.
Напомним, ранее на такой шаг пошли США: Госдеп разрешил части сотрудников своего посольства в Киеве покинуть Украину с семьями. Также в американском дипведомстве призвали граждан не ездить в Незалежную из-за сообщений о "планируемых Россией значительных военных действиях". Кроме того, Госдеп рекомендовал американцам покинуть Украину на коммерческих рейсах.
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