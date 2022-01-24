Великобритания вслед за США начала эвакуацию части своих дипломатов с Украины

Часть сотрудников Посольства Великобритании покидает Украину якобы из-за "угрозы" со стороны России. Об этом сообщает британский МИД.

"Некоторые сотрудники посольства и члены их семей отзываются из Киева в ответ на растущую угрозу со стороны России. Британское посольство остаётся открытым и продолжит выполнять важную работу", — говорится в сообщении.

Как уточняет Би-би-си, на родину вернётся около половины сотрудников, хотя никаких угроз британским дипломатам не поступало.