Захарова заявила, что Посольство РФ в Киеве работает в штатном режиме
При этом представитель МИД России подтвердила, что перед Новым годом Незалежную действительно покинули некоторые родственники дипломатов, но некоторые и остались.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
На фоне вывода сотрудников иностранных диппредставительств с Украины Посольство России в Киеве работает в штатном режиме. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Посольство работает в штатном режиме. Да, действительно, перед Новым годом уехали родственники дипломатов, семьи. Некоторые остались, некоторые уехали", — сказала Захарова в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Напомним, Госдеп США разрешил части сотрудников своего посольства в Киеве покинуть Украину с семьями. Также в американском дипведомстве призвали граждан не ездить в Незалежную из-за сообщений о "планируемых Россией значительных военных действиях". Кроме того, Госдеп рекомендовал американцам покинуть Украину на коммерческих рейсах. Также стало известно, что из Киева уезжает около половины сотрудников Посольства Великобритании.
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