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Захарова заявила, что Посольство РФ в Киеве работает в штатном режиме

При этом представитель МИД России подтвердила, что перед Новым годом Незалежную действительно покинули некоторые родственники дипломатов, но некоторые и остались.

24 января, 08:40

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

На фоне вывода сотрудников иностранных диппредставительств с Украины Посольство России в Киеве работает в штатном режиме. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Посольство работает в штатном режиме. Да, действительно, перед Новым годом уехали родственники дипломатов, семьи. Некоторые остались, некоторые уехали", — сказала Захарова в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

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Напомним, Госдеп США разрешил части сотрудников своего посольства в Киеве покинуть Украину с семьями. Также в американском дипведомстве призвали граждан не ездить в Незалежную из-за сообщений о "планируемых Россией значительных военных действиях". Кроме того, Госдеп рекомендовал американцам покинуть Украину на коммерческих рейсах. Также стало известно, что из Киева уезжает около половины сотрудников Посольства Великобритании.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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