Депутат Рашкин пожаловался, что никто не хочет продавать ему лося

Валерий Рашкин рассказал, что хочет купить лося и отправить его "восстановить животный мир" в Саратовской области. Видео © Telegram / SHOT

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин пожаловался, что не может купить лося. Народный избранник посетовал об этом телеграм-каналу SHOT у здания Мосгорсуда, где он сегодня попробует вернуть себе право на телефон и Интернет, которого его лишили, избрав меру пресечения в виде запрета определённых действий.

Рашкин рассказал журналистам, что хочет купить лося и "отправить его восстановить животный мир" в Лысогорском районе Саратовской области. Депутат уже изучил расценки — стоимость животного доходит до 800 тысяч рублей.

"Ну дело в том, что я хочу именно в животный мир, не просто деньги зелёные там отправил или какие-то рубли, а именно привезти туда лося и выпустить, пусть он живёт", — поделился Рашкин.