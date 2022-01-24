Депутат Рашкин пожаловался, что никто не хочет продавать ему лося
Горе-охотник рассказал, что планирует купить животное, чтобы выпустить его в Лысогорском районе Саратовской области, однако постоянно получает отказ.
Депутат Госдумы РФ от партии КПРФ Валерий Рашкин. Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей
Валерий Рашкин рассказал, что хочет купить лося и отправить его "восстановить животный мир" в Саратовской области. Видео © Telegram / SHOT
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин пожаловался, что не может купить лося. Народный избранник посетовал об этом телеграм-каналу SHOT у здания Мосгорсуда, где он сегодня попробует вернуть себе право на телефон и Интернет, которого его лишили, избрав меру пресечения в виде запрета определённых действий.
Рашкин рассказал журналистам, что хочет купить лося и "отправить его восстановить животный мир" в Лысогорском районе Саратовской области. Депутат уже изучил расценки — стоимость животного доходит до 800 тысяч рублей.
"Ну дело в том, что я хочу именно в животный мир, не просто деньги зелёные там отправил или какие-то рубли, а именно привезти туда лося и выпустить, пусть он живёт", — поделился Рашкин.
Однако охотничьи хозяйства и "все-все-все" (24 региона) категорически отказывают депутату. Одни говорят, что животного нет в наличии, другие же просто отклоняют запросы без объяснения причин: нет и ни за какие деньги.
Напомним, Валерия Рашкина поймали в Саратовской области с тушей лося в багажнике в конце октября. Сам парламентарий изначально утверждал, что нашёл "практически разделанного лося" во время вечерней прогулки в лесу. По этой версии депутата-коммуниста, он вышел на променад один, а когда наткнулся на тушу животного, то вернулся за товарищем, с которым и был задержан. При этом правоохранители тогда сразу нашли оружие и охотничий билет на имя Рашкина на месте разделки лося под Саратовом. Позже депутат признался в убийстве животного, однако оговорился, что из-за плохой видимости принял его за кабана.
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