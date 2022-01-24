РПЦ призвала перевести массовые мероприятия в московских храмах в онлайн-формат
Контроль за соблюдением профилактических санитарных мер усилили в связи со значительным ростом заболеваемости ковидом в городе.
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РПЦ рекомендовала настоятелям и игуменам перевести в онлайн-формат все массовые мероприятия в приходах и монастырях. Об этом сообщил председатель информационной комиссии Московской епархии Александр Волков.
"В связи с заметным ростом заболеваемости настоятелям храмов были разосланы необходимые уточняющие указания со стороны первого викария святейшего патриарха митрополита Дионисия, в которых содержится предписание о необходимости подробного исполнения всех установленных мер, связанных с ограничениями", — сказал Волков ТАСС.
В онлайн-формат в первую очередь рекомендуется перевести занятия в воскресных школах в тех храмах, где большое количество учащихся, уточнил он.
Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что рассуждения о вакцинации и ковид-сертификатах как о "печати Антихриста" греховны. Они уводят человечество от понимания того, что "порабощение антихристово состоит в отказе от поклонения Господу в своих делах, словах, в отказе от пребывания в Церкви, а пресловутая печать является лишь только внешним знаком, видимым выражением совершившегося вероотступничества", отметил глава РПЦ.
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