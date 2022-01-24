РПЦ призвала перевести массовые мероприятия в московских храмах в онлайн-формат

РПЦ рекомендовала настоятелям и игуменам перевести в онлайн-формат все массовые мероприятия в приходах и монастырях. Об этом сообщил председатель информационной комиссии Московской епархии Александр Волков.

"В связи с заметным ростом заболеваемости настоятелям храмов были разосланы необходимые уточняющие указания со стороны первого викария святейшего патриарха митрополита Дионисия, в которых содержится предписание о необходимости подробного исполнения всех установленных мер, связанных с ограничениями", — сказал Волков ТАСС.

В онлайн-формат в первую очередь рекомендуется перевести занятия в воскресных школах в тех храмах, где большое количество учащихся, уточнил он.