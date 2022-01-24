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Эдвард Бил приехал в суд без маски и признался, что его жена заразилась ковидом

Блогер уверен, что он полностью здоров, так как однажды уже перенёс инфекцию и его организм выработал необходимые для защиты антитела.

24 января, 09:14

Блогер Эдвард Бил © LIFE

Эдвард Бил признался журналистам, что его жена и водитель заболели коронавирусом. Видео © LIFE

Пресненский суд Москвы сегодня, 24 января, приступает к повторному рассмотрению по существу дела в отношении пранкера Эдварда Била по факту ДТП в центре столицы. Перед началом суда он рассказал журналистам, что приехал один на такси, так как его жена и водитель заболели коронавирусом.

Молодой человек признался, что и сам начал кашлять. Однако блогер уверен, что он не мог заразиться от супруги, так как однажды уже переболел ковидом. На встрече с журналистами Бил был без медицинской маски, но заверил, что опасаться им не стоит.

Эдвард Бил перед судом рассказал о трудностях после рождения второго ребёнка

Эдвард Бил перед судом рассказал о трудностях после рождения второго ребёнка

Напомним, пранкер стал широко известен после ДТП с его участием, которое произошло в Москве 1 апреля. Блогер на "ауди" выехал на встречку, где столкнулся с четырьмя автомобилями. В одном из них находилась сотрудница аппарата Госдумы, которую в тяжёлом состоянии доставили в больницу. В результате Пресненский суд Москвы приговорил Эдварда Била к двум годам ограничения свободы, лишив его водительских прав на три года. Лайф выяснил сумму компенсации, которую Бил выплатил пострадавшей в ДТП.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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