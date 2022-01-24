Эдвард Бил приехал в суд без маски и признался, что его жена заразилась ковидом

Пресненский суд Москвы сегодня, 24 января, приступает к повторному рассмотрению по существу дела в отношении пранкера Эдварда Била по факту ДТП в центре столицы. Перед началом суда он рассказал журналистам, что приехал один на такси, так как его жена и водитель заболели коронавирусом.

Молодой человек признался, что и сам начал кашлять. Однако блогер уверен, что он не мог заразиться от супруги, так как однажды уже переболел ковидом. На встрече с журналистами Бил был без медицинской маски, но заверил, что опасаться им не стоит.