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Курс евро превысил 88 рублей

14 января текущего года европейская валюта уже достигала такого показателя.

24 января, 08:58

Фото © Pixabay

Курс евро вырос до 88,05 рубля — впервые с 14 января, об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

К 11:25 мск европейская валюта замедлила рост и находилась на уровне 87,89 рубля.

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Напомним, 14 января текущего года курс евро на Московской бирже вырос до 88,02 рубля. На тот момент в последний раз валюта поднималась до такого значения 20 июля 2021 года. При этом 19 января доллар и евро упали более чем на рубль.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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