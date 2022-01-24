Роман Протасевич устроился на работу в белорусский правозащитный центр

"Экстренная посадка самолёта вернула Романа Протасевича домой. И как оказалось, Рома этому рад. Так как его "революция" закончилась и он принял поражение достойно. Но Госдеп считает, что это насилие над "инакомыслием" и обвиняет нас в "аэропиратстве". К чёрту Госдеп. Протасевич завтра начнёт сотрудничество с центром "Системная правозащита", — говорится в сообщении.