Роман Протасевич устроился на работу в белорусский правозащитный центр
Бывшего оппозиционера задержали в мае прошлого года, после того как самолёт с ним совершил вынужденную посадку в Минске.
Роман Протасевич. Фото © Instagram / roma_protez
Основатель телеграм-канала NEXTA и бывший оппозиционер Роман Протасевич начал работу в государственном белорусском центре "Системная правозащита". Об этом сообщается в телеграм-канале организации.
"Экстренная посадка самолёта вернула Романа Протасевича домой. И как оказалось, Рома этому рад. Так как его "революция" закончилась и он принял поражение достойно. Но Госдеп считает, что это насилие над "инакомыслием" и обвиняет нас в "аэропиратстве". К чёрту Госдеп. Протасевич завтра начнёт сотрудничество с центром "Системная правозащита", — говорится в сообщении.
Напомним, что телеграм-канал NEXTA, главредом которого был Роман Протасевич, координировал массовые протесты в Белоруссии в августе 2020 года. Впоследствие канал был признан экстремистским на территории республики, а Протасевича задержали в аэропорту Минска, куда из-за угрозы взрыва на борту экстренно приземлился самолёт авиакомпании RyanAir, летевший из из Афин в Вильнюс. Вместе с Протасевичем на борту лайнера находилась его девушка, россиянка София Сапега. Их арестовали, но впоследствии перевели под домашний арест. Сейчас Сапега находится на съёмной квартире в Минске. Недавно она заявила, что спецслужбы Белоруссии не были причастны к посадке самолёта. Также россиянка отметила, что пока не строит никаких планов на будущее, но "готова идти дальше".
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