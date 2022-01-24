МИД Австрии заявил о готовности эвакуировать дипломатов из Киева "в случае необходимости"
А вот Великобритания и США уже приступили к формированию вывозных рейсов. Это связано с инсинуациями со стороны Запада по поводу того, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной.
Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг. Фото © ТАСС / АР / Lisa Leutner
Австрия планирует эвакуировать персонал своего посольства в Киеве в случае необходимости и в зависимости от развития ситуации на Украине. Об этом сообщил журналистам в понедельник министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг.
"Разумеется, у нас есть планы эвакуации посольства в Киеве, но в настоящий момент мы их ещё не реализовали, потому что сейчас важно наблюдать за ситуацией там всеми силами. Если ситуация с угрозой или безопасностью изменится, за чем мы ежедневно наблюдаем, тогда мы сделаем этот шаг", — сказал он перед встречей глав МИД ЕС в Брюсселе.
Ранее амеркианский Госдеп разрешил части сотрудников Посольства США в Киеве покинуть Украину с семьями. Также в американском дипведомстве призвали граждан не ездить в Незалежную из-за сообщений о "планируемых Россией значительных военных действиях". Кроме того, Госдеп рекомендовал американцам покинуть Украину на коммерческих рейсах.
Позже Великобритания вслед за США начала эвакуацию дипломатов с Украины. Это связано с инсинуациями со стороны Запада по поводу того, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны.
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