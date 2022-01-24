МИД Австрии заявил о готовности эвакуировать дипломатов из Киева "в случае необходимости"

Австрия планирует эвакуировать персонал своего посольства в Киеве в случае необходимости и в зависимости от развития ситуации на Украине. Об этом сообщил журналистам в понедельник министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг.

"Разумеется, у нас есть планы эвакуации посольства в Киеве, но в настоящий момент мы их ещё не реализовали, потому что сейчас важно наблюдать за ситуацией там всеми силами. Если ситуация с угрозой или безопасностью изменится, за чем мы ежедневно наблюдаем, тогда мы сделаем этот шаг", — сказал он перед встречей глав МИД ЕС в Брюсселе.