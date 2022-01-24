ДНР фиксирует подготовку к наступлению в подразделениях ВСУ

Подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые находятся в зоне силовой операции в Донбассе, ведут активную подготовку к наступлению. Об этом заявил в понедельник замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"Нами зафиксировано проведение в украинских вооружённых силах, находящихся в зоне так называемой операции объединённых сил, мероприятий по подготовке к наступлению", — говорится в его экстренном заявлении.

Басурин добавил, что разведка ДНР также получила сведения о формировании на Украине механизированных бригад и их направлении в Донбасс.