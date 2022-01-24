ДНР фиксирует подготовку к наступлению в подразделениях ВСУ
Кроме того, разведка народной республики получила сведения о формировании на Украине механизированных бригад и их направлении в Донбасс.
Украинский военный в Донбассе, Украина. Фото © Getty Images / Alpeyrie
Подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые находятся в зоне силовой операции в Донбассе, ведут активную подготовку к наступлению. Об этом заявил в понедельник замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"Нами зафиксировано проведение в украинских вооружённых силах, находящихся в зоне так называемой операции объединённых сил, мероприятий по подготовке к наступлению", — говорится в его экстренном заявлении.
Басурин добавил, что разведка ДНР также получила сведения о формировании на Украине механизированных бригад и их направлении в Донбасс.
Ранее в ДНР рассказывали, как Украина начала готовиться к наступлению, перебрасывая оружие и боевиков. В частности, имелись данные о том, что Киев выгрузил на железнодорожной станции Красноармейск шесть единиц реактивных систем залпового огня "Смерч" и две РСЗО "Ураган" с кассетными боеприпасами. А на днях стало известно, что в ДНР наблюдают около 120 тысяч украинских военных у линии соприкосновения в Донбассе.
Напомним, что американский Госдеп разрешил части сотрудников Посольства США в Киеве покинуть Украину с семьями. Также в американском дипведомстве призвали граждан не ездить в Незалежную из-за сообщений о "планируемых Россией значительных военных действиях". Кроме того, Госдеп рекомендовал американцам покинуть Украину на коммерческих рейсах.
Позже Великобритания вслед за США начала эвакуацию дипломатов с Украины. Аналогичные планы разрабатывают и власти Австрии.
Комментариев: 0