Суд оставил без изменений меру пресечения депутату Рашкину
Сам парламентарий не признаёт вину и утверждает, что не осознавал незаконности своих действий.
Депутат Госдумы Валерий Рашкин © VK / КПРФ
Апелляционный суд в Москве оставил без изменений назначенную ранее депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину меру пресечения в виде запрета определённых действий. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.
"Апелляционная инстанция оставила решение суда об избрании меры пресечения в виде запрета определённых действий без изменения, жалобу — без удовлетворения", — сообщили в суде.
Там добавили, что парламентарий по-прежнему не признаёт вину. Рашкин настаивает на том, что до самого задержания не осознавал незаконности своих действий.
Напомним, Валерия Рашкина задержали в Саратовской области с тушей лося в багажнике в конце октября. Сам парламентарий сперва утверждал, что нашёл "практически разделанного лося" во время вечерней прогулки в лесу. По этой версии депутата-коммуниста, он вышел на променад один, а когда наткнулся на тушу животного, то вернулся за товарищем, с которым и был задержан. Однако правоохранители не поверили законодателю, тем более что при задержании сразу нашли оружие и охотничий билет на имя Рашкина на месте разделки лося. Позже депутат признался в убийстве животного, однако оговорился, что из-за плохой видимости принял его за кабана.
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