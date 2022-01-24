Суд оставил без изменений меру пресечения депутату Рашкину

Апелляционный суд в Москве оставил без изменений назначенную ранее депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину меру пресечения в виде запрета определённых действий. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

"Апелляционная инстанция оставила решение суда об избрании меры пресечения в виде запрета определённых действий без изменения, жалобу — без удовлетворения", — сообщили в суде.