НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Суд оставил без изменений меру пресечения депутату Рашкину

Сам парламентарий не признаёт вину и утверждает, что не осознавал незаконности своих действий.

24 января, 10:23
<p>Депутат Госдумы Валерий Рашкин © VK / <a href="https://vk.com/wall-26362316_1215084" target="_blank" rel="noopener noreferrer">КПРФ</a></p>

Депутат Госдумы Валерий Рашкин © VK / КПРФ

Апелляционный суд в Москве оставил без изменений назначенную ранее депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину меру пресечения в виде запрета определённых действий. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

"Апелляционная инстанция оставила решение суда об избрании меры пресечения в виде запрета определённых действий без изменения, жалобу — без удовлетворения", — сообщили в суде.

Там добавили, что парламентарий по-прежнему не признаёт вину. Рашкин настаивает на том, что до самого задержания не осознавал незаконности своих действий.

Депутат Рашкин пожаловался, что никто не хочет продавать ему лося

Депутат Рашкин пожаловался, что никто не хочет продавать ему лося

Напомним, Валерия Рашкина задержали в Саратовской области с тушей лося в багажнике в конце октября. Сам парламентарий сперва утверждал, что нашёл "практически разделанного лося" во время вечерней прогулки в лесу. По этой версии депутата-коммуниста, он вышел на променад один, а когда наткнулся на тушу животного, то вернулся за товарищем, с которым и был задержан. Однако правоохранители не поверили законодателю, тем более что при задержании сразу нашли оружие и охотничий билет на имя Рашкина на месте разделки лося. Позже депутат признался в убийстве животного, однако оговорился, что из-за плохой видимости принял его за кабана.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1