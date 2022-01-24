Назван самый страшный и "неуловимый" тип рака, который убивает за пять лет

Назван один из самых страшных типов рака, главная особенность которого в том, что в большом количестве случаев он протекает без особо заметных или ощутимых признаков. Сотрудник кафедры биомедицинской инженерии Калифорнийского университета Рупса Датта заявила, что именно рак поджелудочной железы часто оказывается слишком неуловимым, пишет "Медик форум".

Эксперт отметила, что излечиться от онкологии помогает диагностика и своевременное обнаружение болезни. Однако именно рак поджелудочной железы бывает слишком "неуловимым". А при его обнаружении часто оказывается слишком поздно для эффективного лечения. По данным специалистов, пятилетняя выживаемость у пациентов с этим типом рака составляет примерно только 10%, а если он начнёт распространяться и на другие части тела — менее 3%.

Учёные провели исследование и выяснили, что рак поджелудочной железы может "порабощать" находящиеся рядом нераковые клетки. Они начинают обеспечивать его питательными веществами, вследствие чего болезнь разрастается всё больше.