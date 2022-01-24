Глава МИД ФРГ не видит необходимости в эвакуации немецких дипломатов с Украины
По её словам, сейчас необходимо принять все меры для деэскалации конфликта и добиться продолжения конструктивного диалога.
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Германия пристально следит за развитием ситуации вокруг Украины и постоянно оценивает уровень безопасности пребывания своих дипломатов в стране. На данный момент необходимости в эвакуации сотрудников посольства в Киеве нет, сообщила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
"Мы в последние недели занимаемся, в том числе с нашими европейскими партнёрами, оценкой того, какие действия можно будет предпринять [в случае ухудшения ситуации]. Но я хочу ясно сказать, что это сослагательное наклонение. Мы находимся в ситуации, когда для меня важно принять все меры для деэскалации и возможности продолжить диалог", — отметила Бербок по прибытии на заседание Совета Евросоюза.
Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". На фоне этого Госдеп разрешил части сотрудников Посольства США в Киеве покинуть Украину с семьями. Также в связи с сообщениями о "планируемых Россией военных действиях" в американском дипведомстве призвали граждан не ездить в Незалежную. Кроме того, Госдеп рекомендовал американцам покинуть Украину на коммерческих рейсах.
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