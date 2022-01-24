Глава МИД ФРГ не видит необходимости в эвакуации немецких дипломатов с Украины

Германия пристально следит за развитием ситуации вокруг Украины и постоянно оценивает уровень безопасности пребывания своих дипломатов в стране. На данный момент необходимости в эвакуации сотрудников посольства в Киеве нет, сообщила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

"Мы в последние недели занимаемся, в том числе с нашими европейскими партнёрами, оценкой того, какие действия можно будет предпринять [в случае ухудшения ситуации]. Но я хочу ясно сказать, что это сослагательное наклонение. Мы находимся в ситуации, когда для меня важно принять все меры для деэскалации и возможности продолжить диалог", — отметила Бербок по прибытии на заседание Совета Евросоюза.