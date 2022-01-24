В Красноярске задержали школьников, которые рассылали ложные угрозы о "минировании"

В Красноярском крае задержали двух 17-летних парней, которые распространяли ложные сообщения о минировании школ и социальных объектов, сообщил Следственный комитет РФ.

По версии следствия, в конце декабря прошлого года подросток не хотел ходить в школу и таким способом попытался сорвать контрольную работу. Известно, что перед тем, как направить ложную информацию о "минировании", он общался с участниками одной из групп в мессенджере. Сообщения на электронную почту властей Красноярска и Красноярского края поступили 24 декабря. На этом хулиганы не успокоились и продолжили рассылать угрозы об актах терроризма в школах, детских садах и т.д. в период с 13 по 19 января. Каждый раз в объектах проходила эвакуация.

"В результате следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, проведённых следователями ГСУ при взаимодействии с ГУ МВД России по Красноярскому краю и УФСБ России по Красноярскому краю, установлены два 17-летних юноши, учащиеся одной из школ города Красноярска, причастные к совершению данного преступления", — сообщили в ведомстве.

Школьников задержали, а у них дома нашли сотовые телефоны и компьютеры с информацией об их причастности к совершению преступлений. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Молодым людям вменяется статья "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Правоохранители устанавливают других причастных к совершению данного преступления.