Пострадавшей в пожаре актрисе Вере Воронковой предстоит новая операция
О выписке звезды фильма "Марш Турецкого" из больницы пока речь не идёт. По словам родных, лечение будет долгим.
Актриса Вера Воронкова. Фото © ТАСС / Елена Никитченко
Состояние актрисы Веры Воронковой, пострадавшей в пожаре из-за загоревшейся новогодней ёлки, стабилизировалось. Её перевели из реанимации и будут готовить к новой операции, рассказал Лайфу сын актрисы Иван.
"Лечение ещё предстоит долгое. Завтра операция на руке, насколько серьёзная, будет видно в процессе. Возможно, только удалят лишнее, а возможно, придётся что-то пересадить. Рентген тоже перенесли на завтра", — уточнил он.
Напомним, актриса Вера Воронкова попала в реанимацию в Москве из-за загоревшейся ёлки. В этот момент дома находились сама артистка и её 14-летняя дочь. У Воронковой — ожог верхних дыхательных путей, у девочки — отравление угарным газом. Актриса известна по фильмам "Марш Турецкого", "Каменская-4" и "Журов".
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