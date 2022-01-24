Пострадавшей в пожаре актрисе Вере Воронковой предстоит новая операция

Состояние актрисы Веры Воронковой, пострадавшей в пожаре из-за загоревшейся новогодней ёлки, стабилизировалось. Её перевели из реанимации и будут готовить к новой операции, рассказал Лайфу сын актрисы Иван.

"Лечение ещё предстоит долгое. Завтра операция на руке, насколько серьёзная, будет видно в процессе. Возможно, только удалят лишнее, а возможно, придётся что-то пересадить. Рентген тоже перенесли на завтра", — уточнил он.