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Пострадавшей в пожаре актрисе Вере Воронковой предстоит новая операция

О выписке звезды фильма "Марш Турецкого" из больницы пока речь не идёт. По словам родных, лечение будет долгим.

24 января, 09:39
<p>Актриса Вера Воронкова. Фото © ТАСС / Елена Никитченко</p>

Актриса Вера Воронкова. Фото © ТАСС / Елена Никитченко

Состояние актрисы Веры Воронковой, пострадавшей в пожаре из-за загоревшейся новогодней ёлки, стабилизировалось. Её перевели из реанимации и будут готовить к новой операции, рассказал Лайфу сын актрисы Иван.

"Лечение ещё предстоит долгое. Завтра операция на руке, насколько серьёзная, будет видно в процессе. Возможно, только удалят лишнее, а возможно, придётся что-то пересадить. Рентген тоже перенесли на завтра", уточнил он.

Дочь актрисы Воронковой в деталях рассказала о пожаре в квартире из-за свечи и ёлки

Дочь актрисы Воронковой в деталях рассказала о пожаре в квартире из-за свечи и ёлки

Напомним, актриса Вера Воронкова попала в реанимацию в Москве из-за загоревшейся ёлки. В этот момент дома находились сама артистка и её 14-летняя дочь. У Воронковой — ожог верхних дыхательных путей, у девочки — отравление угарным газом. Актриса известна по фильмам "Марш Турецкого", "Каменская-4" и "Журов".

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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