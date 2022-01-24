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Юрист Михальчик рассказал, какое наказание грозит подросткам, убившим семью под Омском

По его словам, 14-летнюю девочку могут признать организатором преступления, а её 17-летнего молодого человека — исполнителем.

24 января, 09:31
<p>© Следственный комитет РФ</p>

© Следственный комитет РФ

Уголовная ответственность в России по особо тяжким преступлениям наступает с 14-летнего возраста, но до 18 лет к подсудимым применяются особые правила уголовного судопроизводства. Об этом Лайфу рассказал адвокат Алексей Михальчик, комментируя резонансное убийство семьи в Омской области, в котором сознались двое подростков.

"Особый порядок назначения наказания для несовершеннолетних в том числе заключается в том, что им при назначении наказания суд учитывает дополнительные факторы. Допустим, условия проживания семьи", — пояснил юрист.

По его словам, согласно статье 33 УК РФ, которая определяет виды соучастников преступления, 14-летнюю дочь погибших могут признать организатором убийства, а её 17-летнего молодого человека — исполнителем. Судить же их будут по статье 105 УК РФ "Убийство".

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"Вообще статья 105 УК РФ предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения. Это основная статья, по которой будет назначаться наказание. Но, соответсвенно, у них, поскольку они несовершеннолетние, предельная верхняя планка ограничена 10 годами. У них предусмотрены и колонии для отбывания несовершеннолетними, их отдельно содержат в СИЗО", — рассказал собеседник Лайфа.

При этом он подчеркнул, что судебная практика знает прецеденты, когда экспертиза, определяя различные факторы, сопутствующие преступлению, в ходе расследования уголовного дела устанавливала, что преступник не достиг 14-летнего возраста по развитию. В таком случае обвиняемый освобождался от наказания, несмотря на возраст, добавил Михальчик.

Напомним, убийство троих членов семьи произошло под Омском в ночь с 21 на 22 января. В селе Юрьевка Павлоградского района были обнаружены тела 38-летнего мужчины, его 35-летней супруги и их 10-летней дочери с ножевыми ранениями. СК показывал видео с места убийства. Как стало известно Лайфу, к жестокой расправе могли быть причастны выжившая 14-летняя дочь и её 17-летний молодой человек. Позже эту версию подтвердил СК.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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