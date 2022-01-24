Юрист Михальчик рассказал, какое наказание грозит подросткам, убившим семью под Омском
По его словам, 14-летнюю девочку могут признать организатором преступления, а её 17-летнего молодого человека — исполнителем.
© Следственный комитет РФ
Уголовная ответственность в России по особо тяжким преступлениям наступает с 14-летнего возраста, но до 18 лет к подсудимым применяются особые правила уголовного судопроизводства. Об этом Лайфу рассказал адвокат Алексей Михальчик, комментируя резонансное убийство семьи в Омской области, в котором сознались двое подростков.
"Особый порядок назначения наказания для несовершеннолетних в том числе заключается в том, что им при назначении наказания суд учитывает дополнительные факторы. Допустим, условия проживания семьи", — пояснил юрист.
По его словам, согласно статье 33 УК РФ, которая определяет виды соучастников преступления, 14-летнюю дочь погибших могут признать организатором убийства, а её 17-летнего молодого человека — исполнителем. Судить же их будут по статье 105 УК РФ "Убийство".
"Вообще статья 105 УК РФ предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения. Это основная статья, по которой будет назначаться наказание. Но, соответсвенно, у них, поскольку они несовершеннолетние, предельная верхняя планка ограничена 10 годами. У них предусмотрены и колонии для отбывания несовершеннолетними, их отдельно содержат в СИЗО", — рассказал собеседник Лайфа.
При этом он подчеркнул, что судебная практика знает прецеденты, когда экспертиза, определяя различные факторы, сопутствующие преступлению, в ходе расследования уголовного дела устанавливала, что преступник не достиг 14-летнего возраста по развитию. В таком случае обвиняемый освобождался от наказания, несмотря на возраст, добавил Михальчик.
Напомним, убийство троих членов семьи произошло под Омском в ночь с 21 на 22 января. В селе Юрьевка Павлоградского района были обнаружены тела 38-летнего мужчины, его 35-летней супруги и их 10-летней дочери с ножевыми ранениями. СК показывал видео с места убийства. Как стало известно Лайфу, к жестокой расправе могли быть причастны выжившая 14-летняя дочь и её 17-летний молодой человек. Позже эту версию подтвердил СК.
Комментариев: 0