Юрист Михальчик рассказал, какое наказание грозит подросткам, убившим семью под Омском

Уголовная ответственность в России по особо тяжким преступлениям наступает с 14-летнего возраста, но до 18 лет к подсудимым применяются особые правила уголовного судопроизводства. Об этом Лайфу рассказал адвокат Алексей Михальчик, комментируя резонансное убийство семьи в Омской области, в котором сознались двое подростков.

"Особый порядок назначения наказания для несовершеннолетних в том числе заключается в том, что им при назначении наказания суд учитывает дополнительные факторы. Допустим, условия проживания семьи", — пояснил юрист.

По его словам, согласно статье 33 УК РФ, которая определяет виды соучастников преступления, 14-летнюю дочь погибших могут признать организатором убийства, а её 17-летнего молодого человека — исполнителем. Судить же их будут по статье 105 УК РФ "Убийство".

"Вообще статья 105 УК РФ предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения. Это основная статья, по которой будет назначаться наказание. Но, соответсвенно, у них, поскольку они несовершеннолетние, предельная верхняя планка ограничена 10 годами. У них предусмотрены и колонии для отбывания несовершеннолетними, их отдельно содержат в СИЗО", — рассказал собеседник Лайфа.