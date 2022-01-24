Омская актриса Ева Элфи завоевала "порно-Оскар" за лучшее инди-видео

Актриса фильмов для взрослых Юлия Романова, известная под псевдонимом Ева Элфи, получила награду Favorite Indie Clip Star ("Звезда инди-клипов"), результаты конкурса публикует американский портал AVN. Это своего рода "Оскар" в сфере порноиндустрии.

"Это победа. Спасибо вам, что голосовали за меня, без вас я бы не одержала победу. Я выиграла в номинации Indi Clip Star, и это мой второй "Оскар" от AVN", — цитирует девушку издание NGS55.Ru

Омская порнозвезда также подавала заявку и в номинации "Звезда соцсетей", но здесь её обошли другие участницы, что, впрочем, не расстроило Элфи, ведь она планирует и дальше штурмовать олимп AVN. К слову, первую награду девушка получила в 2021 году как "Лучшая новая иностранная старлетка".