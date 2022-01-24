Лукашенко заявил, что не допустит оккупации Белоруссии
Он напомнил, что страна регулярно проводит военные учения с Россией. Предстоящие мероприятия важны для государства, так как направлены на защиту южной его границы.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото © БелТА
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никогда не допустит оккупации страны. Так он отреагировал на утверждения оппозиционных СМИ о том, что белорусско-российские учения являются "планом оккупации" республики.
"Я никогда не опускался до того уровня, чтобы полемизировать со своими противниками и соперниками, но сегодня, получив обзор, я с удивлением прочитал, что у нас "произошла оккупация Белоруссии". Я как главнокомандующий как-то не заметил. Может быть, вы меня не проинформировали, что тут у нас осуществлена "оккупация"?" — возмутился Лукашенко на совещании по охране государственной границы органами пограничной службы в 2022 году.
Президент отметил, что совместные учения — это регулярные мероприятия для армий обеих стран. Он напомнил, что в прошлом году состоялось учение "Запад", в нынешнем году манёвры пройдут в том числе на южных границах Белоруссии. По словам Лукашенко, это важное мероприятие, в ходе которого придётся развернуть целый контингент белорусской армии.
Ранее Лайф рассказал, что Россия начала перебрасывать Су-35С в Белоруссию в рамках учений. А до этого для участия в учениях прибыли первые подразделения ВС РФ. Основной этап манёвров пройдёт с 10 по 20 февраля, там отработают пресечение и отражение внешней агрессии, противодействие терроризму и защиту интересов страны. Подчёркивается, что учения носят исключительно оборонительный характер.
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