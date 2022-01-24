Лукашенко заявил, что не допустит оккупации Белоруссии

"Я никогда не опускался до того уровня, чтобы полемизировать со своими противниками и соперниками, но сегодня, получив обзор, я с удивлением прочитал, что у нас "произошла оккупация Белоруссии". Я как главнокомандующий как-то не заметил. Может быть, вы меня не проинформировали, что тут у нас осуществлена "оккупация"?" — возмутился Лукашенко на совещании по охране государственной границы органами пограничной службы в 2022 году.