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Глава МИД Швеции опровергла сообщения о планах страны вступить в НАТО

При этом ранее в альянсе заявляли, что в случае соответствующего обращения готовы принять в свои ряды европейское государство "мгновенно".

24 января, 09:43
<p>Глава МИД Швеции Анн Линде © ТАСС / EPA / IGOR KOVALENKO</p>

Глава МИД Швеции Анн Линде © ТАСС / EPA / IGOR KOVALENKO

Швеция не планирует в ближайшее время подавать заявку на вступление в Североатлантический альянс. Сообщения об обратном опровергла глава МИД страны Анн Линде.

"На самом деле у нас сейчас нет намерения подавать заявку на членство в НАТО. <...> Этот вопрос сейчас не рассматривается", — сказала министр перед заседанием Евросовета на уровне глав внешнеполитических ведомств стран ЕС.

Лавров: НАТО давит на Швецию и Финляндию, заявляя о готовности принять их в альянс

Лавров: НАТО давит на Швецию и Финляндию, заявляя о готовности принять их в альянс

Ранее заместитель американского госсекретаря Виктория Нуланд заявила, что США готовы рассмотреть возможность вступления Швеции в НАТО, если сама страна этого захочет. Позже бывший генеральный секретарь альянса Андерс Фог Расмуссен добавил, что и Швеция, и соседняя Финляндия, если подадут соответствующий запрос, попадут в НАТО "мгновенно".

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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