Глава МИД Швеции опровергла сообщения о планах страны вступить в НАТО

При этом ранее в альянсе заявляли, что в случае соответствующего обращения готовы принять в свои ряды европейское государство "мгновенно".

Швеция не планирует в ближайшее время подавать заявку на вступление в Североатлантический альянс. Сообщения об обратном опровергла глава МИД страны Анн Линде.

"На самом деле у нас сейчас нет намерения подавать заявку на членство в НАТО. <...> Этот вопрос сейчас не рассматривается", — сказала министр перед заседанием Евросовета на уровне глав внешнеполитических ведомств стран ЕС.