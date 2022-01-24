Глава МИД Швеции опровергла сообщения о планах страны вступить в НАТО
При этом ранее в альянсе заявляли, что в случае соответствующего обращения готовы принять в свои ряды европейское государство "мгновенно".
Глава МИД Швеции Анн Линде © ТАСС / EPA / IGOR KOVALENKO
Швеция не планирует в ближайшее время подавать заявку на вступление в Североатлантический альянс. Сообщения об обратном опровергла глава МИД страны Анн Линде.
"На самом деле у нас сейчас нет намерения подавать заявку на членство в НАТО. <...> Этот вопрос сейчас не рассматривается", — сказала министр перед заседанием Евросовета на уровне глав внешнеполитических ведомств стран ЕС.
Ранее заместитель американского госсекретаря Виктория Нуланд заявила, что США готовы рассмотреть возможность вступления Швеции в НАТО, если сама страна этого захочет. Позже бывший генеральный секретарь альянса Андерс Фог Расмуссен добавил, что и Швеция, и соседняя Финляндия, если подадут соответствующий запрос, попадут в НАТО "мгновенно".
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