ЧМ по водным видам спорта в Фукуоке перенесли на 2023 год из-за коронавируса
Турнир изначально планировался в 2021 году, а затем был отложен на год.
Фото © ТАСС / ЕРА / JEON HEON-KYUN
Международная федерация плавания (FINA) перенесла чемпионат мира по водным видам спорта в японской Фукуоке на 2023 год. Об этом "Матч ТВ" сообщил президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.
"Коронавирус продолжает вмешиваться в планы по проведению соревнований. Из-за того, что оптимально в условиях пандемии невозможно будет провести эти соревнования, было принято решение перенести их на лето 2023 года. Надеемся, что к тому моменту ковид будет уже пройденным этапом. Решение это оправданно. В этих условиях ключевым стартом на длинной воде в 2023 году у нас будет чемпионат Европы в Риме", — заявил Сальников.
Добавим, что изначально турнир должен был состояться в 2021 году, однако из-за ситуации с коронавирусом он был перенесён на год.
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