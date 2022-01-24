ЧМ по водным видам спорта в Фукуоке перенесли на 2023 год из-за коронавируса

"Коронавирус продолжает вмешиваться в планы по проведению соревнований. Из-за того, что оптимально в условиях пандемии невозможно будет провести эти соревнования, было принято решение перенести их на лето 2023 года. Надеемся, что к тому моменту ковид будет уже пройденным этапом. Решение это оправданно. В этих условиях ключевым стартом на длинной воде в 2023 году у нас будет чемпионат Европы в Риме", — заявил Сальников.