В России за сутки госпитализировали 5970 человек с ковидом
Число вылечившихся возросло на 21 714. Таким образом, за весь период пандемии в стране вирусом переболели 10 045 336 человек.
Фото © Pixabay
В России за прошедшие сутки зафиксировано 5970 случаев госпитализации из-за коронавируса. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с заболеванием. Уточняется, что число людей, попавших в больницу с ковидом, снижается в 49 регионах страны.
За последние 24 часа всего в России выявлено 65 109 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 655 летальных исходов. Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 21 714. Таким образом, за весь период пандемии в стране вирусом переболели 10 045 336 человек.
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что число повторных заражений ковидом из-за "омикрона" в России выросло от пяти до десяти раз. На сегодня этот вариант коронавируса выявлен уже в 55 регионах страны. С его появлением связывают и новый подъём заболеваемости.
Комментариев: 0