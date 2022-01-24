В России за сутки госпитализировали 5970 человек с ковидом

В России за прошедшие сутки зафиксировано 5970 случаев госпитализации из-за коронавируса. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с заболеванием. Уточняется, что число людей, попавших в больницу с ковидом, снижается в 49 регионах страны.

За последние 24 часа всего в России выявлено 65 109 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 655 летальных исходов. Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 21 714. Таким образом, за весь период пандемии в стране вирусом переболели 10 045 336 человек.