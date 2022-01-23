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Американские врачи назвали ранний "ночной" симптом четырёх видов рака

Этот признак может указывать на наличие лейкемии, лимфомы, рака костей и злокачественных образований в печени.

23 января, 19:52

Фото © Pixabay

У разных видов рака могут быть различные симптомы, однако некоторые характерны сразу для нескольких видов онкологических заболеваний. Об этом пишет газета Express со ссылкой на экспертов американского медицинского портала Healthline.

По мнению учёных, одним из "универсальных" признаков онкозаболеваний является ночная потливость. Она может оказаться ранним симптомом лейкемии, лимфомы, рака костей и злокачественных образований в печени. Тем не менее специалисты отмечают, что излишняя потливость необязательно является признаком наличия рака. Кроме того, нет точного объяснения, почему при некоторых видах злокачественной опухоли пациенты сталкиваются с ночным потоотделением.

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Специалисты считают, что причиной такого явления может быть реакция на лечение, например на химиотерапию, а также на изменение гормонального фона. Часто, кроме повышенного потоотделения, больные испытывают озноб и учащённый пульс.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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