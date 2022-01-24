Определились победители отборочной игры онлайн-викторины "Лига знаний"

В России состоялся первый отборочный раунд второго тура всероссийской интеллектуальной онлайн-викторины "Лига знаний", организатором которой выступило российское общество "Знание".

В игре приняли участие команды по пять человек из многих городов страны. Конкурсанты соревновались в знании истории, географии, науки, техники, искусства, культуры, спорта и других сфер. Больше всего участников было в Москве и Санкт-Петербурге — 89 и 71 команда соответственно. В результате всю тройку лидеров составили москвичи.

"Интеллектуальная викторина — одно из самых интересных занятий, которое позволяет увлекательно, но главное — полезно провести время. Радует, что наша игра становится всё более популярной и число участников растёт. На сегодняшний день в играх "Лиги знаний" приняли участие более 25 тысяч человек", — рассказал генеральный директор российского общества "Знание" Максим Древаль.

По итогам первой отборочной игры в полуфинал прошли 20 команд. По результатам всех отборочных игр туда всего попадёт 100 команд тура. В финале сразятся 50 лучших, а 10 лидеров финала встретятся в итоговом Гранд-финале, который состоится в Москве в конце сезона.