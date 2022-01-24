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Названа причина загадочной смерти семейной пары в Подмосковье

23 января в подмосковном посёлке Обухово нашли тела мужчины и женщины, их девятилетнему сыну удалось выжить.

24 января, 10:15

Фото © Телеграм-канал "112"

Причиной загадочной смерти семейной пары в Подмосковье стало отравление угарным газом, сообщает Mash со ссылкой на результаты вскрытия.

Девятилетний сын погибших супругов сейчас находится в реанимации с признаками отравления. Из квартиры также изъяли кастрюлю супа, биоматериалы и кошачий корм и отправили на экспертизу. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

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Напомним, трагедия произошла в ночь на 23 января в подмосковном посёлке Обухово. Ранее одной из наиболее вероятных причин смерти мужчины 1986 года рождения и женщины 1993 года рождения называли пищевое отравление. В квартире на всякий случай перекрыли газ, однако ни повреждения газового оборудования, ни признаков утечки специалисты не обнаружили.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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