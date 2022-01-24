Названа причина загадочной смерти семейной пары в Подмосковье

Девятилетний сын погибших супругов сейчас находится в реанимации с признаками отравления. Из квартиры также изъяли кастрюлю супа, биоматериалы и кошачий корм и отправили на экспертизу. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Напомним, трагедия произошла в ночь на 23 января в подмосковном посёлке Обухово. Ранее одной из наиболее вероятных причин смерти мужчины 1986 года рождения и женщины 1993 года рождения называли пищевое отравление. В квартире на всякий случай перекрыли газ, однако ни повреждения газового оборудования, ни признаков утечки специалисты не обнаружили.