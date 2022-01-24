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В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

Соответствующее предложение озвучили литовский парламентарий Эмануэлис Зингерис и украинский делегат Евгений Кравчук.

24 января, 10:21
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/ParliamentaryAssembly/photos/a.181305198685695/1195709897245215/?type=3&theater" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Parliamentary Assembly of the Council of Europe</a></p>

Фото © Facebook / Parliamentary Assembly of the Council of Europe

Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в рамках предложений Литвы и Украины на открытии зимней сессии оспорили полномочия российской делегации. Трансляцию с заседания ведёт пресс-служба организации.

Соответствующее предложение озвучили литовский парламентарий Эмануэлис Зингерис и украинский депутат Евгений Кравчук. Протест первого поддержали 49 участников сессии, второго — 47. Как было отмечено перед началом голосования, за инициативу должны были проголосовать не менее 30 членов как минимум из пяти разных национальных делегаций.

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Ранее спикер Госдумы прошлого созыва Вячеслав Володин заявил, что российским делегатам не стоит принимать участие в заседании ПАСЕ. Ассамблее необходимо определиться: либо это место для обсуждений, либо "лоббистская организация", которая продвигает лишь те вакцины, которые выгодны Европе, указал он.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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