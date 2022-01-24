В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
Соответствующее предложение озвучили литовский парламентарий Эмануэлис Зингерис и украинский делегат Евгений Кравчук.
Фото © Facebook / Parliamentary Assembly of the Council of Europe
Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в рамках предложений Литвы и Украины на открытии зимней сессии оспорили полномочия российской делегации. Трансляцию с заседания ведёт пресс-служба организации.
Соответствующее предложение озвучили литовский парламентарий Эмануэлис Зингерис и украинский депутат Евгений Кравчук. Протест первого поддержали 49 участников сессии, второго — 47. Как было отмечено перед началом голосования, за инициативу должны были проголосовать не менее 30 членов как минимум из пяти разных национальных делегаций.
Ранее спикер Госдумы прошлого созыва Вячеслав Володин заявил, что российским делегатам не стоит принимать участие в заседании ПАСЕ. Ассамблее необходимо определиться: либо это место для обсуждений, либо "лоббистская организация", которая продвигает лишь те вакцины, которые выгодны Европе, указал он.
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