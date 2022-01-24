В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в рамках предложений Литвы и Украины на открытии зимней сессии оспорили полномочия российской делегации. Трансляцию с заседания ведёт пресс-служба организации.

Соответствующее предложение озвучили литовский парламентарий Эмануэлис Зингерис и украинский депутат Евгений Кравчук. Протест первого поддержали 49 участников сессии, второго — 47. Как было отмечено перед началом голосования, за инициативу должны были проголосовать не менее 30 членов как минимум из пяти разных национальных делегаций.