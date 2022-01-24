Глава МОК Томас Бах приехал в Пекин перед стартом Олимпиады
Сначала он проведёт три дня на изоляции, после чего начнёт программу официальных мероприятий.
Глава МОК Томас Бах. Фото © Getty Images / Matthias Hangst
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прибыл в Пекин перед стартом XXIV зимних Олимпийских игр. Об этом сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на МОК.
В Пекин Бах, согласно сообщениям, прибыл ещё 22 января. При этом изначально он должен провести три дня на изоляции. Лишь после этого он сможет начать программу официальных мероприятий.
Напомним, что Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля. На ней будет разыграно 109 комплектов медалей. По словам главы ОКР Станислава Позднякова, сборная России может завоевать на Олимпиаде 30 наград и бороться за место в тройке общекомандного зачёта.
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