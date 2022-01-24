Глава МОК Томас Бах приехал в Пекин перед стартом Олимпиады

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прибыл в Пекин перед стартом XXIV зимних Олимпийских игр. Об этом сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на МОК.

В Пекин Бах, согласно сообщениям, прибыл ещё 22 января. При этом изначально он должен провести три дня на изоляции. Лишь после этого он сможет начать программу официальных мероприятий.