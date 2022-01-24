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Глава МОК Томас Бах приехал в Пекин перед стартом Олимпиады

Сначала он проведёт три дня на изоляции, после чего начнёт программу официальных мероприятий.

24 января, 10:25

Глава МОК Томас Бах. Фото © Getty Images / Matthias Hangst

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прибыл в Пекин перед стартом XXIV зимних Олимпийских игр. Об этом сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на МОК.

В Пекин Бах, согласно сообщениям, прибыл ещё 22 января. При этом изначально он должен провести три дня на изоляции. Лишь после этого он сможет начать программу официальных мероприятий.

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Напомним, что Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля. На ней будет разыграно 109 комплектов медалей. По словам главы ОКР Станислава Позднякова, сборная России может завоевать на Олимпиаде 30 наград и бороться за место в тройке общекомандного зачёта.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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