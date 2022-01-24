"Крылья Советов" обыграли сербский клуб "Радник" в товарищеском матче
Всего на первом сборе самарцы провели три матча, два из которых завершились победой.
Фото © ФК "Крылья Советов"
Самарские "Крылья Советов" в рамках предсезонного товарищеского матча переиграли сербский клуб "Радник" со счётом 2:0.
В составе "Крыльев" мячами отметились Дмитрий Иванисеня и Антон Зиньковский. Добавим, что этот матч стал последним для самарцев на первом сборе.
Всего во время зимней паузы "Крылья Советов" провели три матча, два из которых завершились победой.
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