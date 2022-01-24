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"Крылья Советов" обыграли сербский клуб "Радник" в товарищеском матче

Всего на первом сборе самарцы провели три матча, два из которых завершились победой.

24 января, 10:30

Фото © ФК "Крылья Советов"

Самарские "Крылья Советов" в рамках предсезонного товарищеского матча переиграли сербский клуб "Радник" со счётом 2:0.

В составе "Крыльев" мячами отметились Дмитрий Иванисеня и Антон Зиньковский. Добавим, что этот матч стал последним для самарцев на первом сборе.

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Всего во время зимней паузы "Крылья Советов" провели три матча, два из которых завершились победой.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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