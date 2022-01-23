Турция, Испания, Эмираты: Где зимуют звёзды российского футбола и клубы РПЛ В отечественном футболе наступило настоящее затишье: команды уехали на сборы и готовятся ко второй части сезона. 22 января, 21:40 Квинси Промес, Клаудиньо, Арсен Захарян (слева направо). Коллаж LIFE. Фото © ТАСС / Олег Бухарев

Зима — традиционное в российском футболе время для большого перерыва. Клубы и игроки используют его для того, чтобы отдохнуть, а после отправиться на сборы в страны, где гораздо теплее, чем у нас. Лайф разбирается, кто и куда поехал и какие изменения в составах уже произошли.

"Зенит"

Лидер чемпионата России поехал в Дубай. Команда Сергея Семака выходит с перерыва раньше, чем остальные клубы РПЛ, ибо у неё на носу матчи 1/16 финала Лиги Европы против испанского "Бетиса". Футболистам нужно как можно скорее приходить в тонус, а потому и матчей у питерцев по плану — приличное количество.

Позади встреча с местным клубом "Эмирейтс", которая завершилась победой петербуржцев со счётом 3:0, и игра с болгарским "Ботевом" из Пловдива. В ней победителя не выявили, а сама игра закончилась дракой. С точки зрения изменений в составе сине-бело-голубые пока что ведут себя достаточно спокойно. В "Зените" теперь рекордсмен ФНЛ Иван Сергеев. Он забил в прошлом году 40 голов, а в этом отлично проявлял себя в "Крыльях", чем и заслужил переход в лучшую команду России.

"Динамо"

Бело-голубые — одни из главных хедлайнеров этой зимы. Во-первых, "Динамо" — единственный клуб РПЛ, который поехал на сборы в Катар (сразу можно увидеть аллюзию на предстоящий чемпионат мира, особенно с количеством игроков сборной, которое есть в клубе). Во-вторых, Фёдор Смолов. Его переход — одна из главных сделок зимы. Смолов вернулся в родной для себя клуб, которому в борьбе за чемпионство точно не помешает настолько опытный форвард.

Соперников в Катаре у "Динамо" было немного, всего лишь один. Да и тот вряд ли смог хоть как-то быть на близком к бело-голубым уровне. Команда Вооружённых сил Катара пропустила аж 12 (!) мячей от подопечных Сандро Шварца. Два из них забил Смолов. Пусть оба пока что с пенальти, но начало очень даже неплохое. Добавим, что дальше "Динамо" поедет в Турцию, где проведёт два сбора.

"Сочи"

Команда Владимира Федотова — главная сенсация нынешнего сезона. "Сочи" очень высоко забрался в турнирной таблице и явно желает сохранять такой же настрой на вторую часть сезона. К слову, первый сбор южане провели дома (достаточно патриотично) и уже успели сыграть с "Томью", которая сейчас выступает в ФНЛ. Матч завершился убедительной победой южан со счётом 4:0.

Дальше "Сочи" отправляется в Турцию. Там уже и соперники наверняка будут сильнее, и работа гораздо более плодотворная. Новичков в "Сочи" пока нет, но со дня на день ожидается подписание контракта с Георгием Мелкадзе из "Спартака".

ЦСКА

Главный хедлайнер последних дней — ЦСКА. История про "Наташ" обратила внимание всея России на армейцев, но совсем не в футбольном смысле. А ведь у команды Алексея Березуцкого есть на что обратить внимание. Во-первых, два новичка — парагваец Хесус Медина и турок Юсуф Языджи. Усиления, к слову, очень даже качественные.

Во-вторых, клуб ЦСКА 11-й раз на сборы отправился в испанский Кампоамор. Туда, к большому сожалению, не поедет Валерий Карпин, но и без этого работы у ЦСКА хватает. Пока что известно об одном товарищеском матче, соперником по которому станет "Дюделанж" из Люксембурга.

"Краснодар"

За "быками" крайне любопытно наблюдать в свете их тренерских перестановок. Виктор Гончаренко в начале года был уволен, а сменил его немец Даниель Фарке. Интересно и то, что сначала "Краснодар" работает в ОАЭ, а вот дальнейшие сборы проведёт в Испании. Такой переезд для "быков" — явление вполне нормальное.

Есть в команде и новички — Эрик Ботхейм и Хуниор Алонсо пришли в клуб Сергея Галицкого, чтобы добавить качества в разных линиях. В первом матче Фарке на его посту "Краснодар" проиграл польской "Легии". Дальше — словацкая "Жилина".

"Локомотив"

Красно-зелёные по традиции поехали в Испанию, где будут работать в Марбелье. Там и дом Юрия Сёмина недалеко, и Валерий Карпин в гости уже заехал. Наблюдать за "Локомотивом" в этом сезоне крайне интересно. Команда начинает жить по новой стратегии и отдавать за бесценок тех игроков, которые были когда-то крайне важными, — в их числе Фёдор Смолов, Мурило Серкейра и Зе Луиш. В команду уже пришли Марк Мампасси и Ян Кухта.

На первых сборах в плане "Локомотива" два контрольных матча. Первый, против чешского клуба "Яблонец", завершился ничьей. Второй состоится 26 января против пражской "Спарты".

"Ахмат"

Грозненский "Ахмат" на ближайшие месяцы уехал в Турцию. Пока команда Андрея Талалаева на трансферном рынке ведёт себя очень спокойно, даже слишком. Клуб никто не пополнил, а ушёл лишь Раванелли.

Соперниками грозненцев по первым двум сборам станут "Лехия" из Польши, "Ллапи" из Косова, "Шкупи" из Македонии и один из лидеров ФНЛ — воронежский "Факел". Остальные противники подшефных Талалаева станут известны позднее.

"Крылья Советов"

Очаровавшая всех дружина Игоря Осинькина этой зимой несёт потери. Сергеев и Пруцев ушли на повышение в "Зенит" и "Спартак" соответственно. Пополнений в составе самарцев пока что нет. "Крылья Советов" ко второй части сезона будут готовиться в турецком Белеке. Сборы, как и у всех, поделены на три части.

К слову, "Крылья" активно проводят товарищеские матчи. Венгерский "Сегед" команда Игоря Осинькина обыграла 18 января со счётом 2:0. Дальше — словенский клуб "Целе", и там тоже получилось всё неплохо — ничья 1:1.

"Спартак"

"Спартак", как и "Локомотив", на пороге больших перемен. Команду принял итальянец Паоло Ваноли, Лука Каттани стал спортивным директором клуба, да и трансферов уже много. Свинов, Классен, Пруцев, Хлусевич и Николсон. Красно-белые на рынке ведут себя активно, да только у многих есть сомнения, смогут ли эти игроки реально усилить "Спартак". Особенно с учётом игр в Лиге Европы, где красно-белые уже вышли в 1/8 финала.

Свои сборы они начали в Москве на базе возле домашнего стадиона, а дальше — ОАЭ. Первую игру Паоло Ваноли во главе "Спартака" проведёт 28 января — против словацкого "Слована".

"Рубин"

Леонид Слуцкий свой "Рубин" вывез в Турцию, где команда проведёт все три сбора. Казанцы, как и "Спартак", достаточно активно ведут себя на трансферном рынке, ибо клубу нужны усиления. Правда, Виталий Лисакович и Александр Ломовицкий скорее загадки, равно как и молодой Марат Апшацев из "Томи". Ещё одним игроком из ФНЛ в составе "Рубина" может стать молодой защитник Егор Тесленко.

Ярко "Рубин" сыграл и свой первый матч на сборах. С воронежским "Факелом" казанцы устроили настоящую перестрелку, победителя в которой не было — яркая и боевая ничья со счётом 4:4. Дебютировать за "Рубин" смог Александр Ломовицкий, что не может не обратить на себя внимание.

"Урал"

Команда Игоря Шалимова отправилась в Дубай, где её ждут матчи с достаточно разными по уровню соперниками. Тут тебе и армянский "Пюник", и московский "Спартак", и столичный клуб "Родина", который на всех парах несётся в ФНЛ из ФНЛ-2. Отметить стоит и переход в стан "шмелей" Александра Юшина. Лучший бомбардир второго по силе российского дивизиона этого сезона отправился на повышение и попытается помочь "Уралу" в борьбе за более высокие места.

"Арсенал"

Туляки, как и целый ряд других российских клубов, поехали в Турцию. Там команда Миодрага Божовича, которая выкупила из "Рубина" Данила Степанова, уже провела два контрольных матча, которые побед не принесли. Ничья с "Кишвардой" и поражение от "Сегеда" (обе команды представляют Венгрию) пока ни о чём не говорят. "Арсенал" продолжает готовиться к ожесточённой борьбе за выживание.

"Нижний Новгород"

Команда Александра Кержакова также поехала в Турцию. Там она и проведёт свои сборы. Из усилений пока что полузащитник Карасёв и нападающий Шестюк. "Нижний Новгород" тоже готовится к очень серьёзной борьбе за сохранение прописки в РПЛ. Первыми соперниками на сборах станут воронежский "Факел" и "Воеводина" из Сербии. Следующим соперником будет ещё одна команда из Сербии — "Дечич".

"Ростов"

Подопечные Виталия Кафанова оказались неожиданно для всех низко в турнирной таблице, а потому сейчас как никогда важно правильно подготовиться ко второй части сезона, чтобы избежать вылета в ФНЛ. Усиления тоже подоспели: защитник Сильянов из "Локомотива", полузащитник "Спартака" Мельников, игрок шведской молодёжки Кнудсен и белорус Селява. Первым соперником "Ростова" стала пражская "Спарта", матч с которой завершился победой...

"Уфа"

Клуб из Башкирии тоже проведёт сборы в Турции. Несколько усилений Алексей Стукалов уже получил: вратарь Антон Чичкан и колумбиец Дилан Ортис, которого взяли в аренду. Первый матч сборов "Уфа" проиграла венгерскому "Пакшу", а следующим соперником станет лидер ФНЛ "Оренбург".

"Химки"

Клуб из Московской области провёл более чем мощную трансферную кампанию. Ветераны Мамаев и Жирков пришли спасать красно-чёрных, с этой же целью приехали белорус Волков и серб Главчич. Сборы в Турции "Химки" начали с матча против "Баника" из Чехии, который завершился вничью (1:1).

Авторы Шамиль Гаджиев