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YouTube заблокировал каналы "Русского радио" и группы "Земляне"

В "Русской медиагруппе" готовы обратиться в Роскомнадзор, если американский видеохостинг не признает свою ошибку и не восстановит доступ.

24 января, 10:31
<p>Группа "Земляне" на концерте "Звёзды "Русского радио" – Владивостоку". Фото © ТАСС / Дмитрий Ефремов</p>

Группа "Земляне" на концерте "Звёзды "Русского радио" – Владивостоку". Фото © ТАСС / Дмитрий Ефремов

Видеохостинг YouTube заблокировал каналы радиостанции "Русское радио" и группы "Земляне" из-за якобы нарушений норм сообщества. В "Русской медиагруппе" назвали эти причины "надуманными и ничем не подтверждёнными".

"Мы надеемся, что данное решение администрация сервиса принимала вследствие введения их в заблуждение оппонентом, а не в рамках идеологической цензуры", — пояснили в организации.

Аккаунты были заблокированы ещё в новогодние праздники после обращения неизвестной фирмы, которая разместила на своём канале аудиовизуальные материалы правообладателя раньше, чем "Русское радио". Как отметили в "Русской медиагруппе", ими были предоставлены все подтверждающие права документы.

В медиахолдинге не исключают обращение в Роскомнадзор, если ситуация не изменится. По словам "Русской медиагруппы", они продвигают культуру России с позиции патриотизма, именно это и могло стать причиной блокировки.

В пресс-службе YouTube в России сообщили ТАСС, что аккаунты "Русского радио" и "Землян" могут быть восстановлены в течение 10 дней, если подавшие жалобу на нарушения авторских прав лица не обратятся в суд.

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Ранее сообщалось, что YouTube заблокировал новый канал RT DE, который 16 декабря 2021 года начал вещание на немецком языке. Роскомнадзор потребовал восстановить доступ к заблокированному каналу. По данным ведомства, с начала 2020 года видеохостинг 25 раз ограничивал доступ к российским СМИ и их материалам. Наиболее часто ограничения накладываются как раз на RT.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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