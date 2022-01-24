YouTube заблокировал каналы "Русского радио" и группы "Земляне"

Видеохостинг YouTube заблокировал каналы радиостанции "Русское радио" и группы "Земляне" из-за якобы нарушений норм сообщества. В "Русской медиагруппе" назвали эти причины "надуманными и ничем не подтверждёнными".

"Мы надеемся, что данное решение администрация сервиса принимала вследствие введения их в заблуждение оппонентом, а не в рамках идеологической цензуры", — пояснили в организации.

Аккаунты были заблокированы ещё в новогодние праздники после обращения неизвестной фирмы, которая разместила на своём канале аудиовизуальные материалы правообладателя раньше, чем "Русское радио". Как отметили в "Русской медиагруппе", ими были предоставлены все подтверждающие права документы.

В медиахолдинге не исключают обращение в Роскомнадзор, если ситуация не изменится. По словам "Русской медиагруппы", они продвигают культуру России с позиции патриотизма, именно это и могло стать причиной блокировки.

В пресс-службе YouTube в России сообщили ТАСС, что аккаунты "Русского радио" и "Землян" могут быть восстановлены в течение 10 дней, если подавшие жалобу на нарушения авторских прав лица не обратятся в суд.